Vyzkoušela jsem cikánskou pečeni podle dědy a nestačila jsem se divit – maso bylo měkké jako máslo a krásně šťavnaté

Představte si nedělní poledne,
kdy se domovem šíří nádherná vůně poctivého hovězího masa, drcené papriky, uzeného špeku a sladce navinulých rajčat. Cikánská hovězí pečeně s omáčkou je naprostá klasika české i středoevropské kuchyně, na kterou nedáme dopustit. Maso je díky pomalému dušení tak křehké a šťavnaté, že se na talíři doslova rozpadá pod vidličkou. Když k němu přidáte hustou, vyladěnou omáčku s kousky dokřupava orestované zeleniny, okurek a špeku, získáte talíř plný poctivé chuti, ze kterého bude mít celá rodina obrovskou radost.
Pojem „na cikánský způsob“ má v naší kulinářské historii své pevné místo. Původně označoval jídla připravovaná na koření, česneku, cibuli a paprice, která měla jídlu dodat říz. V českých kuchyních se tento recept postupně zabydlel jako nejoblíbenější nedělní pečeně. Spojení šťavnatého hovězího masa s lehkou kyselinkou nakládaných okurek a bohatou paprikovou omáčkou je totiž naprosto geniální nápad, který se v rodinách předává z generace na generaci.
Na tomto receptu je skvělé i to, jak snadno si ho přizpůsobíte tomu, co máte rádi. Pokud máte rádi ostřejší chutě, přidejte do základu trochu pálivé papriky nebo špetku chilli. Místo špeku můžete použít kvalitní uzenou slaninu nebo kousky pikantní klobásky, které omáčce dodají ještě lepší kouřové aroma. Jako příloha se skvěle hodí nadýchaná dušená rýže, která do sebe nasaje všechnu tu skvělou šťávu, ale stejně tak si pochutnáte s vařenými brambory nebo s krajícem čerstvého chleba.
V rendlíku s rozpuštěným máslem a sádlem restujte nadrobno nakrájenou cibuli 3–4 minuty. Přidejte rajčatový protlak a po 30 sekundách také mletou papriku.
Poznámka: Papriku nerestujte příliš dlouho, aby nezhořkla.
Směs zalijte vodou a přiveďte ji k tvaru. Pak do ní vmíchejte prolisovaný česnek. Maso ochuťte solí, pepřem a vložte ho do tlakového hrnce se lžící rozpuštěného sádla, ve kterém ho smažte asi 4 minuty z každé strany.
Do hrnce s masem vlijte připravenou rajčatovou omáčkou, zakryjte ho pokličkou a pokrm vařte 60–80 minut. Maso pak z tlakového hrnce vyjměte a omáčku přelijte do většího hrnce, ve kterém ji redukujte asi 10–15 minut.
Mezitím v pánvi restujte nakrájený špek 2–3 minuty. Přidejte nakrájené nakládané okurky, cibuli a papriku.
Tip: Před krájením z papriky odstraňte semeník.
Pokračujte v restování další 2 minuty, a jakmile zelenina změkne, přidejte nakrájená rajčata. Po 2–3 minutách pánev odstavte z tepla. Do omáčky vmíchejte mouku, vařte ji 3 minuty a pak do ní vmíchejte horkou vodu.
Omáčku rozmixujte tyčovým mixérem a vařte ji 20 minut. Pak do ní vmíchejte zeleninovou směs. Omáčku vařte ještě 2 minuty a poté ji servírujte jako doplněk k cikánské hovězí pečeni, kterou nakrájejte na kousky.
Poznámka: Pochoutku podávejte s vařenou rýží, brambory nebo s oblíbeným pečivem. Každou porci můžete ozdobit nasekanou petrželkou.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato