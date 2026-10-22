Vyzkoušela jsem babiččin starodávný recept na odpalované banánky a konečně se povedly – krásně drží tvar a chutnají božsky

Pamatujete na zákusky z cukrárny, které měly křehký zlatavý korpus, uvnitř pořádnou vrstvu krému a nahoře čokoládovou polevu? Odpalované banánky s krémem a polevou přesně na takovou chuť navazují. Když se do jednoho zakousnete, nejdřív přijde jemně křupavé těsto, potom hladký sladký krém a nakonec výrazná kakaová poleva, která celý zákusek příjemně uzavře.
Základem je odpalované těsto, které má v cukrařině své pevné místo už dlouhá desetiletí. Jeho kouzlo spočívá v tom, že se při pečení nafoukne a uvnitř vytvoří dutinu, která přímo vybízí k naplnění krémem. Právě podobné cukrářské výrobky se postupně staly součástí nabídky českých cukráren a domácího pečení, které se během 19. a 20. století stále více rozvíjelo.
Máslový krém je u těchto banánků záměrně sladší a výraznější, proto mu dobře sluší hořké kakao v polevě. Kakao stáhne sladkost krému a přidá lehce nahořklou chuť, zatímco máslo dodá náplni hladkou a plnou strukturu. Výsledkem je zákusek, kde se jednotlivé chutě střídají a žádná z nich nemusí zůstat v pozadí.
Banánky se hodí na oslavu, návštěvu i chvíli, kdy chcete ke kávě něco trochu slavnostnějšího než obyčejnou buchtu. Můžete je připravit s předstihem, naplnit krémem a nechat vychladit, aby náplň zpevnila a zákusek se lépe jedl. Čokoládovou polevu je pak nejlepší nechat pořádně zatuhnout, než banánky uložíte na servírovací talíř.
Pokud chcete chuť trochu obměnit, můžete část máslového krému provonět vanilkou výrazněji nebo přidat trochu citronové kůry. Zajímavou změnu udělá také kvalitní hořké kakao s výraznější chutí, které vytvoří větší kontrast ke sladkému krému. Základ bych ale neměnila příliš, protože právě spojení křehkého těsta, máslové náplně a kakaové polevy je na těchto banáncích to nejlepší.
Do hrnce nalijte mléko a vodu, přidejte na kousky nakrájené máslo a špetku soli. Směs zahřejte a přiveďte k varu, aby se máslo úplně rozpustilo. Jakmile začne vřít, stáhněte teplotu a za stálého míchání vsypte mouku.
Mouku vmíchejte do tekutiny a těsto za stálého míchání odpalujte přibližně 2 minuty. Poté hrnec odstavte a těsto nechte asi 5 minut zchladnout. Vejce rozšlehejte vidličkou a postupně je zapracujte do těsta, až vznikne hladká a kompaktní směs.
Těsto přendejte do cukrářského sáčku s otvorem širokým přibližně 1,5 cm. Troubu předehřejte na 200 °C a plech lehce vymažte máslem a poprašte moukou. Na plech nastříkejte přibližně 13 cm dlouhé banánky a jejich konce uhlaďte prsty namočenými ve vodě.
Banánky vložte do předehřáté trouby a pečte 20 minut při 200 °C. Poté snižte teplotu na 180 °C a pečte dalších 15 minut. Během pečení troubu neotvírejte, aby těsto nespadlo. Po upečení nechte banánky zcela vychladnout.
Na krém dejte do hrnce žloutek, přidejte mléko, cukr a vanilkový cukr a vše rozmíchejte dohladka. Směs za stálého míchání zahřívejte a po dosažení varu ji vařte přibližně 5 minut. Poté ji přelijte do misky a nechte úplně vychladnout.
Máslo pokojové teploty šlehejte mixérem přibližně 5 minut, aby bylo světlé a nadýchané. Vychladlou mléčnou směs do něj postupně zašlehávejte po jedné lžíci. Pokračujte, dokud nevznikne hladký máslový krém.
U každého vychladlého banánku odřízněte jeden konec. Krém přendejte do cukrářského sáčku a banánky jím naplňte. Naplněné banánky uložte do chladničky, aby krém zpevnil a zákusky se lépe namáčely do polevy.
Želatinu zalijte vodou a nechte ji nabobtnat. Máslo rozpusťte, přidejte kakao, cukr a zakysanou smetanu a za stálého míchání směs zahřejte k varu.
Polevu odstavte z plotny a vmíchejte nabobtnalou želatinu. Vše dobře promíchejte a nechte polevu mírně zchladnout. Poté ji můžete přecedit přes sítko, aby byla hladká.
Každý banánek ponořte jednou stranou do polevy a nechte přebytečnou polevu okapat. Banánky uložte do chladničky a nechte přibližně 1 hodinu zatuhnout.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová