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Vyzkoušela jsem babiččin perník z 1 hrnku a zmizel ze stolu dřív než dort z cukrárny

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Chtěla jsem o víkendu potěšit rodinu, ale neměla jsem náladu na složité pečení a odvažování surovin. Vzpomněla jsem si na starý recept po babičce, u kterého vám jako odměrka stačí...
Vyzkoušela jsem babiččin perník z 1 hrnku a zmizel ze stolu dřív než dort z cukrárny

Vyzkoušela jsem babiččin perník z 1 hrnku a zmizel ze stolu dřív než dort z cukrárny

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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