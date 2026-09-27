Vyzkoušela jsem babiččin perník z 1 hrnku a zmizel ze stolu dřív než dort z cukrárny

Chtěla jsem o víkendu potěšit rodinu, ale neměla jsem náladu na složité pečení a odvažování surovin. Vzpomněla jsem si na starý recept po babičce, u kterého vám jako odměrka stačí jeden obyčejný hrnek. Za pár minut jsem měla těsto na plechu a za chvíli voněla perníkem celá kuchyně. Talíř se vyprázdnil tak rychle, že jsem ani nestihla umýt mísu.
Proč zmizel dřív než dort z cukrárny
Koupený dort umí být nádherný na pohled, jenže čerstvě upečený perník má něco, co cukrárna nedožene. Voní po celém bytě a chutná přesně jako ze vzpomínek na dětství. K tomu vyjde na pár korun, protože stojí na surovinách, které má většina domácností běžně ve spíži.
Navíc je hotový bleskově. Než v cukrárně vystojíte frontu a vyberete dort, doma máte perník upečený i s přípravou zhruba za půl hodiny. A když ho potřete marmeládou a přelijete čokoládou, vypadá jako od cukráře.
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Velká výhoda je taky v tom, že si ho upečete přesně podle své chuti. Někdo ho má radši sladší, jiný výrazně kakaový a další si do těsta přidá hrst ořechů. Tuhle svobodu vám žádná vitrína s hotovými zákusky nenabídne.
Jeden hrnek nahradí kuchyňskou váhu
Celé kouzlo je v tom, že nic nevážíte. Odměřování zvládne jeden hrnek, nejlépe o objemu kolem 250 mililitrů. Jen pozor, aby to byl pořád ten stejný hrnek, jinak vám nebude sedět poměr surovin.
Na těsto si připravte:
2 hrnky hladké mouky 1 hrnek cukru 1 hrnek mléka půl hrnku oleje 1 vejce 1 vanilkový cukr 1 kypřicí prášek do perníku 2 lžíce kakaa Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší druh mouky. Má ji ve spíži skoro každá česká hospodyně
Milovníci oříškové chuti mohou přihodit hrst nasekaných vlašských ořechů. Plech buď vymažte tukem a vysypte hrubou moukou, nebo si usnadněte práci a vyložte ho pečicím papírem.
Těsto zvládnete za deset minut
Postupujte takto:
V jedné míse si smíchejte suché suroviny, tedy mouku, cukr, kakao a prášek do perníku. Ve druhé misce prošlehejte vejce s mlékem a olejem. Obě části pak rychle spojte. Těsto hned nalijte na plech, ať kypřicí prášek naplno zabere až v troubě.
Peče se přibližně dvacet minut při 170 stupních. Každá trouba ale hřeje po svém, takže se řiďte hlavně vlastní zkušeností. Hotový perník poznáte snadno, stačí zapíchnout doprostřed špejli. Když vyjede čistá, je upečeno.
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Jeden tip za všechny. Vejce, mléko i olej vytáhněte z lednice s předstihem, aby měly pokojovou teplotu. Ledové suroviny a velký teplotní skok v troubě totiž bývají nejčastější příčinou, proč perník po vytažení splaskne.
Těsto na hrnkový perník smícháte za pár minut z mouky, kakaa, mléka a vajec. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Marmeláda a čokoláda dělají ten pravý perník
Vychladlý perník rozkrojte napříč na dva pláty a spodní díl potřete vrstvou marmelády nebo povidel. Právě ovocná vrstva drží moučník krásně vláčný i následující den.
Vršek přelijte rozpuštěnou čokoládovou polevou a ještě do měkkého ho zasypte strouhaným kokosem. Na teplé polevě se kokos hezky zachytí a řezu dodá sváteční vzhled i jemnou vůni. Necháte ztuhnout a na stole máte dezert, u kterého by nikdo netipl, že vznikl zhruba za půl hodiny.
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Chcete těsto vylepšit? Do perníku se hodí třeba nastrouhaná mrkev, sušené brusinky nebo kandované ovoce. Jenže všechno šťavnaté pustí do těsta vláhu, takže s takovou přísadou zároveň uberte trochu mouky. Jinak perník ztěžkne a bude tuhý.
Pohlídejte si taky troubu. Když je moc rozpálená, těsto vyběhne nahoru a povrch se roztrhne. V málo vyhřáté troubě se zase propeče jen okraj a uprostřed zůstane perník syrový a nízký. A pokud povrch tmavne rychleji, než se propeče vnitřek, jednoduše ho přiklopte kouskem alobalu. Dopeče se a nespálí.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-na-caste-chyby-pri-peceni-perniku-na-plechu/, https://www.apetitonline.cz/recept/pernik, https://bestrecepty.cz/recept/babiccin-domaci-pernik-hrnickovy-nadychany/, https://varimedobroty.cz/recept/jednoduchy-hrnkovy-pernik/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/hrnickovy-pernik.html