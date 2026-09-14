Vyzkoušela jsem babiččin jablečný koláč z 1 hrnku a měl větší úspěch než dort z cukrárny

Na stole stál nazdobený dort z cukrárny a hned vedle něj obyčejná jablečná buchta z plechu. Návštěva ale sahala pořád jen po jedné z nich a rozhodně to nebyla ta dražší. Tenhle vláčný koláč se odměřuje jediným hrnkem, umí ho skoro každá babička a možná právě v té jednoduchosti je jeho kouzlo.
Proč obyčejná buchta porazila dort za stovky korun
Dort z cukrárny vypadá dokonale. Pod pěknou polevou se ale často skrývá studený krém a chuť, kterou po druhém soustu už nikdo nehledá. Domácí jablečný koláč hraje na něco jiného. Když ho vytáhnete horký z trouby, kuchyní se rozvoní skořice s pečenými jablky a k té vůni se lidé sbíhají sami od sebe.
Právě čerstvost a vůně dělají největší rozdíl. Teplý kousek koláče ke kávě potěší víc než precizně zdobený, ale den starý dort. K tomu se přidává kus nostalgie, protože podobnou buchtu si spousta lidí pamatuje z dětství u babičky. Tuhle kombinaci žádná vitrína v cukrárně nenabídne.
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Největší výhoda celého receptu je, že nepotřebujete kuchyňskou váhu. Vezmete si jeden hrnek, ideálně o objemu kolem 200 až 250 mililitrů, a tím odměříte úplně všechno. Suroviny se míchají v jediné míse, takže po pečení nezůstane hromada nádobí.
Zvládne to i člověk, který normálně skoro nepeče, a klidně u toho můžou pomáhat děti. Navíc jde o suroviny, které máte doma skoro pořád:
mouka, cukr, vejce, olej nebo máslo, trocha mléka, prášek do pečiva, pár jablek, skořice. Přečtěte si také: Ani míchaná vajíčka, ani ovesná kaše. Češi objevili tuhle 1 geniální snídani, která zasytí až do oběda a je hotová za 5 minut
Nic z toho nemusíte shánět ve speciálním obchodě.
Vláčnost drží nastrouhaná jablka
Aby koláč nebyl suchý, hraje hlavní roli množství jablek. Nastrouhejte je nahrubo rovnou do těsta. Při pečení se z nich uvolní vláha, která moučník prosytí, takže chutná skvěle klidně ještě den po upečení. Nešetřete jimi, čím víc jablek, tím lepší výsledek. Loupat je nemusíte, se slupkou drží kousky tvar a vy si ušetříte práci.
Nahrubo nastrouhaná jablka pustí při pečení vláhu, díky které koláč zůstane šťavnatý i druhý den. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sáhněte po jablkách, která mají svěží kyselost, třeba Jonagold, Šampion nebo natrpklé kousky z vlastní zahrady. Sladké těsto se s nimi hezky vyváží a ovocná chuť v koláči pořádně vynikne. Těsto nemíchejte déle, než je nutné, a hlídejte čas pečení, protože přepečená buchta o šťavnatost přijde.
Jak na koláč krok za krokem
Postup je krátký.
Vejce vyšlehejte s cukrem, přilijte olej a mléko a krátce prošlehejte. Poté přisypte mouku, kterou jste předem promíchali s kypřicím práškem, solí a skořicí. Nakonec do těsta zapracujte nastrouhaná jablka. Kdo má rád obměny, přidá ještě hrst rozinek, nasekané ořechy nebo trochu citronové kůry pro svěžest. Hotové těsto vylijte na vymazaný plech nebo na plech s pečicím papírem a uhlaďte. Pečte zhruba 40 minut při teplotě kolem 180 stupňů. Jestli je koláč hotový, poznáte spolehlivě podle špejle, kterou zapíchnete doprostřed. Když ji vytáhnete suchou, můžete troubu vypnout. Když má vypadat jako z cukrárny Přečtěte si také: Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle chleba. Většina lidí to dělá a do 5 dnů ji vyhodí
Obyčejná buchta zvládne vypadat i jako slavnostní moučník, chce to jen pár maličkostí. Nejjednodušší je poprášit vychladlý koláč cukrem přes sítko. Kdo chce efekt navíc, přelije ho tenkou čokoládovou polevou nebo ještě před pečením rozhodí po těstě hrst sekaných ořechů, ze kterých se v troubě upeče křehká kůrčička. K teplému kousku u kávy sedne i kopeček zmrzliny nebo lžíce šlehačky.
Měnit se dá i chuť samotného těsta. Pro jemnější, krémovější výsledek do něj zapracujte lžíci tvarohu. A co se nesní hned, druhý den nezklame a bez potíží ho zamrazíte na příště.
A až se vás příště někdo u stolu zeptá, z jaké cukrárny koláč je, můžete klidně odpovědět, že od babičky.
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Zdroje: https://www.nutsman.cz/blog/bleskovy-jablecny-kolac/, https://www.vareni.cz/recepty/rychly-hrnickovy-jablecny-kolac/, https://cooky.cz/hrneckovy-jablecny-kolac-jako-z-pohadky-rychly-jednoduchy-a-vlacny/, https://magazin.recepty.cz/clanky/jablecny-kolac-podle-babicky-blazenky-100-let-stary-recept-je-sazka-na-jistotu-979.html, https://www.nejrecept.cz/recept/babiccin-hrnkovy-jablecny-kolacek-r6885