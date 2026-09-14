Vyzkoušejte poctivé masové placičky v cibulové omáčce: Rychlovka z 1 pánve, po které se u nás zaprášilo rychlostí blesku

Masové placičky v cibulové omáčce jsou přesně tím kulinářským zázrakem, který pohladí po duší a spolehlivě zasytí i ty největší jedlíky. Mleté maso provoněné uzenou paprikou a italskými bylinkami se v tomto receptu snoubí s krémovou smetanovou omáčkou, jejíž základ tvoří pomalu opékaná cibulka. Výsledkem je neuvěřitelně křehké jídlo, které povznese obyčejnou rodinnou večeři na slavnostní zážitek.
Příprava mletého masa dušeného v hustých cibulových či smetanových omáčkách má bohatou historii napříč celou Evropou. Vychází z venkovské tradice, kdy bylo potřeba i z menšího množství masa vykouzlit sytý pokrm pro celou rodinu. Slavná švédská masová kulička nebo francouzské placičky
fricandeaux fungují na velmi podobném principu. Hlavním trikem tohoto receptu je přidání osmažené cibulky a strouhaného sýra přímo do masové směsi před tvarováním placiček. Sýr se během smažení lehce rozpustí a uzamkne v mase veškerou šťávu, zatímco pomalé dušení přímo v připravené smetanové omáčce s výpekem zajistí, že placičky natáhnou všechnu tu bohatou chuť cibule a másla.
Největší předností této dobroty je její úžasná stravitelnost a komfortní charakter. Krátké odležení masové směsi a následné pozvolné dušení pod pokličkou promění placičky v neobyčejně jemné kousky, které se na jazyku doslova rozpadají.
Recept navíc nabízí spoustu možností k nápaditým obměnám. Místo klasické smetany ke šlehání můžete do omáčky použít zakysanou smetanu nebo přidat trochu plnotučné hořčice pro pikantnější francouzský nádech. Pokud máte rádi houby, do cibulového základu se báječně hodí hrst nakrájených čerstvých žampiónů nebo snítka čerstvého tymiánu. Jako ideální příloha se nabízí sametová bramborová kaše, vařené brambory s máslem nebo poctivý krajíc čerstvého chleba na namáčení omáčky.
Mleté maso smíchejte se solí, pepřem, oreganem, italskými bylinkami a mletou uzenou paprikou. K masu postupně přidejte rozšlehaná vejce, strouhanku a vše zamíchejte.
V pánvi s rozpáleným olejem smažte nadrobno nakrájenou cibuli s česnekem 2–3 minuty a pak ji přidejte do mísy s masem stejně, jako nastrouhaný sýr.
Směs nechte 10 minut odpočívat a poté z ní postupně odebírejte množství o velikosti lžíce, z kterého vytvořte placičku. Tu obalte v mouce a vložte do pánve s rozpáleným olejem.
Všechny placičky následně smažte 5–7 minut z každé strany. Poté je z pánve vyjměte.
Tip: Placičky odkládejte na papírový ubrousek, který z nich vysaje přebytečný tuk.
Nakonec připravte omáčku. Do pánve s výpekem vložte máslo, které nechte rozpustit. Přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a smažte ji 2–3 minuty. K cibuli vmíchejte prolisovaný česnek a za 30 sekund vše ochuťte solí a pepřem.
Ingredience zaprašte moukou a smažte je 1–2 minuty za stálého míchání. Pak přilijte smetanu a do vzniklé omáčky vyskládejte maso.
Placičky vařte 5–10 minut, poté je obraťte, zakryjte pokličkou a pokračujte ve vaření 15–20 minut. Masové placičky v cibulové omáčce na závěr posypte nasekanou petrželkou a servírujte je dle potřeby.
Tip: Pokrm podávejte s bramborovou kaší. Její jednoduchou přípravu si můžete prohlédnout níže ve videu. Každou porci můžete posypat nasekanou petrželkou.
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Zdroj receptu: Culinary Masterpieces
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová