Vyvrtejte do pařezu pár děr a nasypte kuchyňskou sůl. Za několik týdnů po něm nezbude ani stopa a nemusíte kopat

Sůl se může zdát jako velmi nepravděpodobný kandidát na odstranění pařezu. Její vlastnosti však mohou být při správné aplikaci docela účinné. Působí totiž tak, že pohlcuje vlhkost ze svého okolí a v případě pařezů tak pomáhá dřevo vysoušet a urychlovat proces rozkladu.
Jak zlikvidovat pařez solí
Začněte tím, že do pařezu vyvrtáte několik otvorů vzdálených od sebe asi 5 cm. Hloubku volte okolo 15-20 cm, aby sůl mohla dobře proniknout do dřeva.
Každý otvor poté vydatně zasypte kuchyňskou solí. Cílem je dostat do pařezu co nejvíce soli, aby začala působit na nežádoucí vlhkost uvnitř, jak radí web FamilyHandyman.
Abyste vše parádně opravdu rozjeli, zabalte pařez do plastové fólie. To pomůže udržet uvnitř pařezu vlhkost (paradoxně!), kterou pak sůl vytáhne ven, čímž účinně urychlí proces rozkladu. Nakonec pařez přikryjte vrstvou zeminy.
Zdroj fotografie: Mokkie / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0 Nedovolte pařezu, aby na vaší zahradě zacláněl déle, než je nezbytně třeba. Místo toho se ho zbavte s použitím soli.
Tím se nejen skryje (a vaše zahrada tak bude zase vypadat o něco lépe), ale také se v něm udrží vlhkost, což napomáhá rozkladu.
Pak už je vaším přítelem jen a jen trpělivost. Zkrátka a dobře nechte přírodu, ať si poradí sama. Během několika následujících týdnů se malé pařezy rozloží úplně a u těch větších bude alespoň jasně patrný rozdíl v jejich kondici. A ještě rychleji vás pařezu zbaví levná močovina, jak už Chalupáři-Zahrádkáři také psali. Po rychlíky se víc hodí hořlavina
Stejně jako u metody solení vyvrtejte hluboké díry po obvodu a v horní části pařezu. Otvory naplňte vhodnou hořlavou kapalinou (magazín
TheSpruce rozhodně nedoporučuje benzín nebo motorový olej kvůli jejich toxické a výbušné povaze). Nechte ji několik týdnů nasáknout a pak zapalte. Pařez bude pryč natošup. Zdroj fotografie: Pixabay Pokud jste se někdy potýkali s nevítaným pařezem na zahradě, pak víte, jak obtížný počin to je. Naštěstí si vše můžete usnadnit.
„
Pařezů se zbavujte vždy za klidného bezvětrného dne a pro případ nouze mějte po ruce zdroj vody. Je nezbytné hoření kontrolovat radí na závěr dobrovolný hasič. Petr K. z Hradce Králové. opravdu po celou dobu, aby nedošlo k nechtěnému požáru – tedy žádné doutnání přes noc. Ale to platí pro každý otevřený oheň,“
VIDEO Z překážejícího pařezu si můžete udělat i opravdu dobře vypadající táborák
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři