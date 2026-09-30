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Vytěžte ze solárů co nejvíce energie: Pomocí speciálního nátěru zvýšíte účinnost až o 18 procent

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Jak zvýšit účinnost fotovoltaiky? Stačí ji natřít speciálním nátěrem a její účinnost vzroste až o 18 %. Ochranná vrstva pomáhá udržovat panely čisté a její…
Vytěžte ze solárů co nejvíce energie - Pomocí speciálního nátěru zvýšíte účinnost až o 18 procent

Vytěžte ze solárů co nejvíce energie - Pomocí speciálního nátěru zvýšíte účinnost až o 18 procent

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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