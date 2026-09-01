Vyteklý sýr už nemusí ničit vnitřek toustovače. Jednoduchá vychytávka zajistí dokonale zapečené pečivo bez připálenin

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Vyteklý sýr už nemusí ničit vnitřek toustovače. Jednoduchá vychytávka zajistí dokonale zapečené pečivo bez připáleninPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Rozteklý a teplý sýr je vynikající pochoutkou. Odstranit jeho připečené kousky z vnitřku toustovače, pánve nebo plechu ale může být pěkná dřina. Pomoci vám může tato vychytávka.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Podzimní nátěr kmenů není zbytečnou zahradnickou tradicí. Zkušení pěstitelé dobře vědí, před čím stromy chrání
- Připáleniny ze sporáku odstraní levná směs připravená doma. Výsledkem se vyrovná i drahým čističům z drogerie
- Zažloutlé prádlo i odolné skvrny odstraní metoda, kterou znaly už naše babičky. Dnes se na ni téměř zapomnělo
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