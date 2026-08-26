Vyšťouráte doma ještě staré tranzistorové rádio z dob ČSSR. Pro blázny do retra je to poklad a platí tisíce

Tři legendy z éry tranzistorů
Ne každé staré rádio má hodnotu. Sběratelé ale cíleně pátrají po třech konkrétních modelech, které vznikly v Československu v šedesátých letech a dnes mají své pevné místo v databázích jako Oldradio nebo Radiomuseum.
První z nich je Tesla T58, technicky označovaná jako 2800B. Vznikla v Tesle Přelouč mezi lety 1958 a 1960 a má zvláštní postavení – jde o úplně první československý tranzistorový radiopřijímač vůbec. Nebyla to žádná experimentální série, ale sériově vyráběný spotřební produkt, který si lidé kupovali domů.
Druhý model nese jméno Doris a typové číslo 2702B. Vyráběla se od roku 1961 do roku 1965, nejprve v Přelouči, později i v Tesle Vráble. Šlo o kapesní provedení, které se vešlo do kabelky nebo kabátu.
Třetí je Tesla Zuzana (2710B), která vznikala v letech 1964 až 1965 v Tesle Bratislava. Její vzhled navrhla slovenská architektka a designérka Pirika Černá, která dostala za úkol vytvořit rádio, jež by se vešlo do tehdejší krabičky cigaret. Zuzana patří mezi nejmenší československé tranzistorové přijímače a právě díky tomu si ji sběratelé pamatují.
Co skutečně zaplatili kupci na Aukru
Nabídková cena je jedna věc, zaplacená částka druhá. Proto jsme prošli skutečně dokončené aukce z let 2025 a 2026, kde kupující zaplatil a obchod byl úspěšně dokončen.
Tesla T58 v březnu 2026 skončila za 600 korun, pokud byla funkční. Exemplář určený na díly se v březnu 2025 prodal za 450 korun.
Tesla Doris v únoru 2026 našla kupce za 380 korun, ačkoli prodávající neuvedl, zda ji zkoušel zapnout. Funkční kus s pouzdrem, který pocházel ze sběratelské pozůstalosti, dosáhl 983 korun.
Tesla Zuzana bez zadního krytu se v září 2025 prodala za 617 korun. Kompletní sada s původním obalem, návodem, záručním listem, kartičkami a krabičkou ale v srpnu 2025 dosáhla 2 720 korun.
Tisícovky tedy nejsou automatické, ale u dobře dochovaných kusů jsou reálné. Naopak Zuzana nabízená za 1 699 korun i modrá Doris za 350 korun zůstaly bez zájemce – ne každá cena najde svého kupce.
Proč kompletnost rozhoduje víc než barva
Zelená nebo modrá varianta vypadá na první pohled vzácněji než běžné provedení. Data z Aukra ale ukazují něco jiného. Modrá Doris za 350 korun se neprodala, zatímco standardně vypadající funkční Doris s pouzdrem dosáhla 983 korun. Zelená T58 se pohybuje kolem 599 až 990 korun, tedy ve stejném pásmu jako ostatní.
Největší cenový skok dělá kompletnost. U Zuzany je to vidět nejostřeji: rozdíl mezi kusem bez zadního krytu a kompletní sadou s doklady je více než čtyřnásobný. Původní pouzdro, návod, záruční list a krabička – to jsou položky, které z nálezu na půdě dělají sběratelský artefakt.
Právě tyto detaily byly výslovně uvedeny u nejlépe oceněných kusů. Sběratelé nehledají jen rádio, ale kompletní dobový zážitek včetně všeho, co k němu patřilo při koupi v šedesátých letech.
Jak poznat, co máte doma
Než tranzistorák odložíte do kontejneru při vyklízení bytu po prarodičích, stojí za to podívat se na pár věcí. Na zadní straně nebo uvnitř bateriového prostoru bývá štítek s typovým označením – hledejte čísla 2800B, 2702B nebo 2710B a k nim modelová jména T58, Doris, Zuzana.
Zdroje článku: Tranzistorový přijímač – Wikipedie, Rádia, Tesla 2710B "Zuzana", nespechej.cz
Autor článku: Jan Šebek