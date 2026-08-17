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Vystoupali jsme k nejstarším vysílačům v Brně, všechny používají moderní technologie od Ericssonu

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Navštívili jsme tři nejstarší stále aktivní základnové stanice v Brně. Celkem jich má O2 v Brně 309. Díky spolupráci s CETIN a O2 jsme se...
Vystoupali jsme k nejstarším vysílačům v Brně, všechny používají moderní technologie od Ericssonu

Vystoupali jsme k nejstarším vysílačům v Brně, všechny používají moderní technologie od Ericssonu

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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