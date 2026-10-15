Vysoké Tatry se zahalují do zlatých barev. Podzim nabízí nádherné výlety, které v létě nezažijete

Podzim patří v Tatrách k nejzajímavějším obdobím roku, především díky proměně horské přírody. Zatímco v nižších polohách ještě převládají barevné lesy, na nejvyšších vrcholech se už objevuje sníh. Výraznou součástí podzimní krajiny jsou modříny, jejichž jehličí se postupně mění ze zelené na zlatožlutou, než na zimu opadá. Právě jejich zbarvení vytváří v okolí horských jezer působivý kontrast s tmavými smrkovými porosty a skalnatými štíty. Říjen navíc přichází po hlavní prázdninové sezoně, takže zejména během pracovních dnů bývají některá turistická místa klidnější. Pro návštěvu přitom není nutné plánovat celodenní horský výstup, protože řada zajímavých míst je dostupná i po krátkých vycházkách.
Štrbské Pleso patří k nejkrásnějším podzimním zastávkám
Jedním z nejvděčnějších výletních cílů je Štrbské Pleso, jehož okolí nabízí krásné výhledy na tatranské vrcholy. Kolem jezera vede přibližně 2,3 kilometru dlouhá vycházková trasa, kterou zvládnou také rodiny s menšími dětmi nebo méně zdatní turisté. Cesta má zpevněný povrch a jen minimální převýšení, takže není potřeba žádná zvláštní turistická příprava. Během procházky se otevírají pohledy na okolní lesy, hladinu jezera a horské panorama. Za příznivého počasí se navíc barevné stromy odrážejí na vodní hladině, což z této lokality dělá oblíbené místo fotografů. Výhodou je také dostupnost restaurací, kaváren a železniční stanice v blízkosti jezera.
Další zajímavou možnost představuje okolí Starého Smokovce, které nabízí nejen horské výhledy, ale také pohled do historie tatranských osad. Návštěvníci mohou projít naučnou stezku Historie Smokovců, dlouhou přibližně 2,1 kilometru. Trasa propojuje Starý a Nový Smokovec a zahrnuje sedm informačních zastavení. Přibližuje například vznik místních lázní, rozvoj cestovního ruchu a proměny horských staveb. Na procházku je vhodné vyhradit zhruba hodinu a půl, především pokud si chce člověk jednotlivá místa důkladně prohlédnout. Stezka je přístupná celoročně, a může proto posloužit také jako náhradní program ve dnech, kdy počasí nepřeje náročnější turistice.
Zajímavé výlety nabízí také tatranské podzemí
Kdo chce poznat další přírodní zajímavosti, může zamířit do Tatranské Kotliny, kde se nachází Belianská jeskyně. Jde o jedinou veřejnosti zpřístupněnou jeskyni přímo ve Vysokých Tatrách, která je známá bohatou krápníkovou výzdobou. Prohlídková trasa měří 1 370 metrů a její absolvování zabere přibližně 70 minut. Uvnitř se teplota pohybuje mezi pěti a šesti stupni Celsia, takže teplé oblečení se vyplatí i v případě příznivého počasí. Návštěvníci musí počítat také s větším množstvím schodů a přibližně pětadvacetiminutovým výstupem od parkoviště ke vstupu. Během října jsou běžně naplánovány čtyři prohlídky denně, a to v 9:30, 11:00, 12:30 a 14:00, přičemž v pondělí bývá jeskyně uzavřena.
Pokud podzimní počasí turistickým plánům nepřeje, zajímavou alternativou je nedaleký Poprad. Podtatranské muzeum nabízí expozice věnované historii a archeologickému dědictví regionu, včetně významných nálezů z okolí města. Za návštěvu stojí také Tatranská galerie, která sídlí v bývalé parní elektrárně. Samotná historická budova patří k zajímavým technickým památkám a dnes slouží výstavám výtvarného umění. Program tak může vyplnit deštivé odpoledne, aniž by bylo nutné vzdát se poznávání regionu. Při plánování je vhodné předem zkontrolovat otevírací dobu, protože jednotlivé kulturní instituce mají během týdne odlišný provoz.
Oblíbená lanovka na Hrebienok má technickou odstávku
Před návštěvou Tater je letos důležité počítat také s omezeným provozem některých lanovek. Pozemní lanovka spojující Starý Smokovec s Hrebienkem je od 24. září do 4. listopadu 2026 mimo provoz kvůli pravidelné technické údržbě. Návštěvníci se proto musí na Hrebienok vydat pěšky po přístupové cestě a počítat se stoupáním. Odtud je možné pokračovat například k Rainerově chatě nebo k vodopádům Studeného potoka, pokud to dovolují aktuální podmínky. Sedačková lanovka ze Štrbského Plesa směrem na Solisko má podle zveřejněného harmonogramu fungovat do 1. listopadu, následně ji čeká odstávka do 5. prosince. Skutečný provoz lanových drah však vždy závisí také na počasí a technických podmínkách.
Na horách už leží sníh, od listopadu začnou uzavírky
Říjnová turistika má ve Vysokých Tatrách jednu zásadní zvláštnost, kterou nelze podceňovat. Ve vyšších nadmořských výškách už panují zimní podmínky a na stinných svazích se nacházejí tvrdá, místy zledovatělá sněhová pole. Nejde pouze o teoretické nebezpečí, protože začátkem října si pád na sněhovém poli pod Polským hřebenem vyžádal zásah horských záchranářů. Při plánování delších túr je proto nutné zohlednit stav stezek, vhodné vybavení i kratší délku dne. Další významné omezení nastane 1. listopadu, kdy začne pravidelná sezonní uzavírka vybraných vysokohorských turistických chodníků, která potrvá do 31. května. Řada níže položených tras a přístupových cest k horským chatám však zůstává otevřená i během zimy, s výjimkami stanovenými návštěvním řádem.
Výhodou Vysokých Tater je také možnost poznávat jednotlivá střediska bez vlastního automobilu. Tatranská elektrická železnice propojuje Poprad, Starý Smokovec a Štrbské Pleso, přičemž ze Starého Smokovce vede další spojení do Tatranské Lomnice. Návštěvníci tak mohou během jednoho pobytu kombinovat různé turistické oblasti a nemusí pokaždé řešit parkování. Kratší výlety lze navíc doplnit návštěvou restaurace, kulturní památky nebo hotelového wellness. Pro podzimní pobyt je ale rozumné připravit si program podle předpovědi počasí a mít v záloze také možnosti mimo horské stezky. Právě střídání nenáročných výletů, poznávání místní historie a odpočinku dělá z října zajímavou alternativu k letní dovolené.
zdroje: APLEND, autorský text, tisková zpráva