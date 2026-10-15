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Vysoké Tatry se zahalují do zlatých barev. Podzim nabízí nádherné výlety, které v létě nezažijete

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Slovenské Vysoké Tatry mají v říjnu úplně jiné kouzlo než během hlavní turistické sezony. Horské lesy se zbarvují do žlutých a oranžových odstínů, okolí jezer nabízí působivé výhledy a návštěvníci si mohou užít i nenáročné procházky. Letošní podzim však přináší také několik omezení, se kterými je potřeba před cestou počítat.
Vysoké Tatry se zahalují do zlatých barev. Podzim nabízí nádherné výlety, které v létě nezažijete

Vysoké Tatry se zahalují do zlatých barev. Podzim nabízí nádherné výlety, které v létě nezažijete

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 03:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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