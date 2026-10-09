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Vysoké podpatky přetěžují metatarz o 75 % víc než ploché podrážky. Paříž a Kodaň teď propagují boty, které vypadají jako od babičky

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S každým centimetrem podpatku roste tlak pod prsty. Módní týdny v Kodani a Paříži přitom pro sezonu 2026 poslaly na scénu mokasíny, baleríny a dřeváky.
Vysoké podpatky přetěžují metatarz o 75 % víc než ploché podrážky. Paříž a Kodaň teď propagují boty, které vypadají jako od babičky

Vysoké podpatky přetěžují metatarz o 75 % víc než ploché podrážky. Paříž a Kodaň teď propagují boty, které vypadají jako od babičky

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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