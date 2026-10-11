Vysoká kyselina močová souvisí s cukrovkou i srdečním selháním. Tyhle čtyři domácí kroky ji mají srazit bez léků

Kyselina močová se v krvi měří jako jeden z ukazatelů metabolických poruch a za posledních deset let se lékaři opakovaně zabývali tím, jak vážné riziko vysoká hladina skutečně představuje. Odbornice na výživu Jillian Kubala shrnuje, že dna je jen nejznámější z možných následků. Zvýšená hladina se podle ní pojí i s vysokým krevním tlakem, onemocněním ledvin a metabolickým syndromem.
Normální hladina končí u mužů na 7 miligramech, u žen o jeden níž
U dospělého muže se za normální považuje rozmezí 3,4 až 7,0 mg/dl. Ženské pásmo je posunuté celé o miligram dolů, mezi 2,4 a 6,0 mg/dl. Žena s výsledkem 6,5 mg/dl je proto už nad svou hranicí, přestože by stejné číslo u muže znamenalo normální nález.
Zvýšenou hladinou trpí častěji muži. Kdo se dostane nad horní hranici, může počítat s potížemi od silné bolesti kloubů a dny až po srdeční selhání, cukrovku, vysoký tlak nebo metabolický syndrom.
Kolik lžic octa patří do sklenice vody a kdy s ním zpomalit
Domácí návod je jednoduchý. Do sklenice vody se vmíchá jedna polévková lžíce jablečného octa a nápoj se pije dvakrát až třikrát denně. Pro „úplnou očistu organismu“ návod připouští i dvě až tři lžíce na sklenici. Kdo by tuhle silnější variantu pil stejně často, dostal by se až na devět lžic octa za den.
Opatrnost návod doporučuje u stoprocentního jablečného octa, který se při výrobě neředil, protože má velmi silný účinek. Kolik ho je ještě rozumné vypít, už neříká. Varování bez jediného čísla je slabé místo celého postupu, protože nechává bez vodítka právě toho, kdo sáhne po nejsilnější dávce i nejsilnějším octu.
Octu se připisuje dlouhý seznam účinků. Má bránit usazování sodíkových krystalků a ty už usazené rozpouštět, chránit klouby před zánětem, čistit krev, odstraňovat usazeniny z cévních stěn a působit jako antioxidant. Souvislost kyseliny močové s nemocemi je v podkladu připsaná konkrétní odbornici, účinky octa žádného jmenovaného autora nemají. Pro žádný z nich se v podkladu neobjevuje studie, měření ani číslo.
Puriny se skrývají i v drůbeži a luštěninách
Největším zdrojem kyseliny močové jsou podle podkladu potraviny bohaté na puriny. Nejčastěji se jmenuje červené maso a vnitřnosti, pozornost si ale zaslouží celý seznam: ryby, korýši, měkkýši, drůbež a luštěniny. Kdo si myslí, že purinům unikne přechodem z vepřového na kuře nebo čočku, v tomhle výčtu najde i svůj nový jídelníček.
Úplně vyřazovat je doporučení nechce, radí jen „to nepřehánět“. Jaké množství už je přehnané, zůstává otevřené, a čtenář si tak hranici musí stanovit sám.
Kukuřičný sirup a pivo: dvě položky, které hladinu tlačí nahoru
Vysoká kyselina močová se obvykle spojuje se stravou plnou bílkovin, roli ale hraje i cukr, především fruktóza. Při jejím rozkladu v těle se uvolňují puriny a hladina kyseliny močová stoupá. Podobně působí kukuřičný sirup a obyčejný stolní cukr.
U alkoholu jde o dvojí vliv. Nadměrné pití vede k dehydrataci, která hladinu kyseliny močové v krvi zvyšuje. Některé nápoje navíc obsahují víc purinů než jiné a podklad mezi nimi výslovně uvádí pivo.