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Vysočina otevírá nové studijní obory, sociální pracovníci i maséři jsou v kraji nedostatkoví

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Rada Kraje Vysočina schválila žádosti o zápis tří nových oborů do školského rejstříku. Změny mají vstoupit v platnost od 1. září 2027 a přinést…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:07

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