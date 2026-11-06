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Vyšetření prostaty za 199 korun. Nemocnice Na Františku se zapojila do kampaně Movember

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Nemocnice Na Františku se v listopadu zapojila do mezinárodní kampaně Movember a nabízí mužům zvýhodněné vyšetření prostaty za 199 korun. Odběr krve na stanovení…
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Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 13:30

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