Výše starobního důchodu ji dohání k pláči a v mládí přišla o dítě. Dnes slaví narozeniny osudem zkoušená herečka Veronika Žilková

Veronika Žilková se narodila 16. října 1961 v Praze. Jejím otcem byl hudební pedagog a flétnista Václav Žilka. Už jako malá se věnovala hudbě a hrála na zobcovou flétnu. Po maturitě na gymnáziu studovala jeden semestr psychologii a poté přešla na DAMU. Po absolutoriu hrála v různých českých divadlech a brzy se dostala i k filmu. Diváci si ji oblíbili v seriálech My všichni školou povinní, Vyprávěj, Šípková Růženka, Přítelkyně z domu smutku, Sedm schodů k moci nebo Bratři a sestry.
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Nějaký čas také vystupovala spolu s
Richardem Genzerem, Michalem Suchánkem a Josefem Cardou v populární show Tele Tele. Znalosti ze studia psychologie využila ve snímcích Spolu a Světýlka. Loni se objevila v komedii Evy Toulové Deník shopaholičky a Česká televize o ní letos natočila dokument Nezastavitelná Veronika Žilková. Byla třikrát vdaná, má šest dětí a tři vnoučata. Jejím přítelem je scenárista Ivan Hubač. Foto: TV Nova Za nového přítele se neprovdá
Láska se neptá na věk a ani na okolnosti. Po mnoha zklamáních je nyní herečka zase zamilovaná a šťastná. Jejím vyvoleným je scenárista Ivan Hubač, jenž má na kontě seriál Dlouhá míle nebo životopisný snímek Lída Baarová. Jezdí spolu na hory, navštěvují různé akce a určitě je přínosem i fakt, že se znají třicet let.
„Je to úžasné, protože poprvé chodím s křesťanem,“ pochvalovala si herečka s tím, že žádný muž se k ní nikdy nechoval tak hezky.
O další svatbě však neuvažuje. Před Bohem je totiž pořád vdaná za Jiřího Hanycha a katolík Ivan Hubač si ji tak v kostele vzít nemůže.
„Já žádost o zrušení sňatku nikdy nepodám. Sňatek byl platný, vznikla z něho krásná Agáta a že nedopadl? To se stane,“ vysvětlila na toto téma Žilková. Důchod považuje za almužnu
Jakmile oslavila šedesáté narozeniny, zažádala o důchod. Nadšená z něj ale nebyla. Když totiž vyšlo najevo, že dostane asi šest nebo sedm tisíc, rozplakala se. Později
prohlásila, že jí tato směšná částka nevystačí ani na jídlo, natož na plyn. Proto neustále pracuje. Natáčí seriály i filmy a hraje v divadle. Herectví prostě není zlatý důl, ač se to tak mnoha lidem může zdát. Herečka navíc uvedla, že celý život poctivě odváděla daně. Foto: Elen Yermachenko / Bontonfilm Zaplatila potrat zoufalé dívce
Veronika Žilková sama v minulosti podstoupila potrat. Během románku s režisérem
Jiřím Menzelem otěhotněla a posléze se rozhodla pro interrupci. Nebylo to jednoduché, musela dokonce před potratovou komisi. Dnes toho lituje, ale tehdy se neměla komu svěřit. Možná právě proto měla pochopení pro mladou dívku z dětského domova, která se zapletla s ženatým šéfem a chtěla spáchat sebevraždu, protože neměla peníze na potrat.
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„Tehdy jsem říkala, že to je úplná blbost kvůli šesti tisícům, nevím kolik to stojí dneska, a prostě jsem jí ty peníze dala. Protože jsem věděla, že jsem zabránila větší tragédii,“ řekla herečka, podle které by odpovědnost za nechtěné těhotenství měli nést i muži. Například se na tom finančně podílet. Díky MHD není namyšlená
Čím jezdí do práce Veronika Žilková? U herečky by člověk očekával nějaké luxusní auto, ale v případě Veroniky to neplatí. Jezdí vlakem, autobusem i MHD.
„To, že celý život jezdím městskou hromadnou dopravou, mě zachránilo od pocitu pýchy a nějaké výjimečnosti. U té kariéry je hrozně důležité nezblbnout ani z neúspěchu, ale ani z úspěchu, protože obojí může člověka velmi lehce ovlivnit,“ přiznala. Foto: TV Prima / Marek Novotný Bolestivá smrt syna
Neštěstí a smrt se nevyhýbá ani celebritám. Veronika Žilková se musela vyrovnat s tím nejhorším, co vůbec může matku potkat. V roce 2007 přišla o syna Melichara, jenž se narodil s vrozenou vadou.
„Melichar se narodil mrtvý, lékaři ho ale vzkřísili a to trápení trvalo ještě dalších osm měsíců. Osmkrát byl kříšený, ale měli ho nechat zemřít. Myslím, že tenkrát měla mít poslední slovo příroda,“ řekla později herečka. Stejnou vrozenou vadu měl i její syn Cyril, ten však komplikace přežil. Konec Kostkové a Ebena podle Žilkové
Fanoušci
StarDance se letos museli smířit s tím, že vidí Terezu Kostkovou a Marka Ebena v rolích moderátorů této taneční show naposled. Veronika Žilková to ovšem tak černě nevidí. Za ty roky už dobře zná všechny ty televizní marketingové plány a promyšlené hry. Během podcastu se svou dcerou Agátou prozradila, že oznámený konec vůbec nemusí být definitivní.
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„Já tu televizi podezřívám, jestli to nedělá kvůli sledovanosti, aby vás dotáhla k obrazovce. Možná je zase ukecají, může se změnit tolik věcí, celá televize se může změnit,“ řekla s tím, že celou situaci mohou nakonec změnit i diváci, když budou oblíbené moderátory dostatečně přemlouvat, aby zůstali. Zdroj: ČSFD, Wikipedie, Médium, Pro Ženy, Médium, Aktuálně, iGlanc, CNN Prima, Médium