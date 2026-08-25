Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Vysavač, který zapáchá, může rozprašovat bakterie po celém bytě. Řešení přitom stojí pár korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud váš vysavač nepříjemně zapáchá, nemusíte si nutně kupovat nový nebo volat opraváře. Problém snadno vyřešíte i vy sami.
Červený vysavač

Červený vysavač

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z adbz.cz
Plátek citronu vedle klobásy v lednici. Po týdnu jsem nakrojil a řez vypadal jako z obchodu
Plátek citronu vedle klobásy v lednici. Po týdnu jsem nakrojil a řez vypadal jako z obchodu
Vánoční kaktus nekvetl? Problém není zálivka. Je to teplota, kterou mu dáváte po odkvětu
Vánoční kaktus nekvetl? Problém není zálivka. Je to teplota, kterou mu dáváte po odkvětu

Překrásný kaktus s barevnými květy není nikterak náročný na pěstování, ale správné teplotní podmínky mu...

Kleště, olejíček, kancelářský klip. Tři věci z domácnosti, které zachrání každý rozbitý zip
Kleště, olejíček, kancelářský klip. Tři věci z domácnosti, které zachrání každý rozbitý zip

Rozbil se vám zip na oblíbené bundě nebo kalhotách? Než se vydáte ke švadleně či odpadkovému koši,...

Jar a jedlá soda odstraní i zaschlou olejovou skvrnu. Ale jen když je nanesete ve správném pořadí
Jar a jedlá soda odstraní i zaschlou olejovou skvrnu. Ale jen když je nanesete ve správném pořadí

Olejové skvrny na oblečení často zůstávají nevyprané a většina lidí poškozené kusy raději vyhazuje. Zbavit...

Japonky dávají na rozvařenou rýži chleba. Za 5 minut je z ní znovu perfektní příloha
Japonky dávají na rozvařenou rýži chleba. Za 5 minut je z ní znovu perfektní příloha

Aby byla vaše rýže maximálně chutná, stačí ji vařit podle starého japonského způsobu. Ve výsledku bude mít...

Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...

Všechny články tohoto autora →
adbz.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.