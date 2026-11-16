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Výrobky 3M znečistily podzemní vodu věčnými chemikáliemi. Firma zaplatí 7,35 miliardy dolarů

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Americká společnost 3M patří mezi největší světové výrobce průmyslových, technologických a spotřebních produktů. Založena byla v roce 1902 v městečku Two Harbors v americké…
3M_Building_Maplewood_MN1

3M_Building_Maplewood_MN1

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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