Výrobky 3M znečistily podzemní vodu věčnými chemikáliemi. Firma zaplatí 7,35 miliardy dolarů

Výrobky 3M znečistily podzemní vodu věčnými chemikáliemi. Firma zaplatí 7,35 miliardy dolarůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 16.11.2026 09:00
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