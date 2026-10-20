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Vyrobila jsem si domácí oříškový krém ze 2 surovin a nestačila se divit: Sklenice prázdná během chvíle a Nutella proti tomu nemá šanci

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Domácí lískooříškový krém z bílé čokolády připravíte jen ze dvou hlavních surovin. Je tak jemný a návykově lahodný, že si ho budete chtít mazat nejen na pečivo, ale i mlsat jen tak po lžičkách.
Vyrobila jsem si domácí oříškový krém ze 2 surovin a nestačila se divit: Sklenice prázdná během chvíle a Nutella proti tomu nemá šanci

Vyrobila jsem si domácí oříškový krém ze 2 surovin a nestačila se divit: Sklenice prázdná během chvíle a Nutella proti tomu nemá šanci

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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