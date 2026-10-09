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Vyrobí ji škola, spotřebuje divadlo. Hradec sdílí vlastní elektřinu

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Elektřina vyrobená na jedné městské budově nemusí přijít nazmar, když ji zrovna nepotřebuje. Hradec Králové rozšiřuje její sdílení a nově zapojil první tři fotovoltaiky Energetického společenství.
Vyrobí ji škola, spotřebuje divadlo. Hradec sdílí vlastní elektřinu

Vyrobí ji škola, spotřebuje divadlo. Hradec sdílí vlastní elektřinu

Zdroj: kurzy.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 15:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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