Výřez pro kameru v telefonu zabírá místo a nic nedělá. Jedna aplikace z něj udělá zkratkové centrum pro cokoliv

Každý telefon s výřezem nebo průstřelem pro přední kameru má na displeji kousek plochy, který jinak jen zabírá místo. Android mu sám o sobě nepřiřazuje žádné vlastní gesto ani funkci, takže jde v zásadě o pasivní prvek – černou tečku nebo výřez uprostřed displeje. Aplikace Smart Action Notch od studia Quark studios tohle mění. Nainstalujete ji, povolíte službu dostupnosti a najednou se z okolí kamery stane místo, kam stačí ťuknout, poklepat, podržet prst nebo přejet prstem. Telefon pak provede akci, kterou byste jinak hledali v menu, horní liště nebo mezi systémovými tlačítky. Snímek obrazovky, baterka, zamknutí obrazovky, ovládání hudby, jas, hlasitost nebo spuštění konkrétní aplikace. Zkrátka zkratkové centrum na místě, které dosud prakticky nic nedělalo.
Jak to funguje v praxi
Princip je jednoduchý. Smart Action Notch využívá dotykovou zónu kolem výřezu kamery a nabízí několik typů gest: ťuknutí, dvojité ťuknutí, dlouhý stisk, přejetí doleva, přejetí doprava a přejetí dolů. Každému gestu přiřadíte jednu z více než 40 akcí, které jsou dostupné zdarma. Mezi nimi najdete:
- snímek obrazovky
- zapnutí/vypnutí baterky
- stažení notifikační lišty
- otevření rychlého nastavení
- ovládání médií (přehrát/pozastavit, další skladba)
- zamknutí obrazovky
- úprava jasu a hlasitosti
- navigační gesta (zpět, domů, poslední aplikace)
- spuštění libovolné nainstalované aplikace
Google Play uvádí také další funkce, například Smart Capsules pro ovládání médií, časovačů nebo rychlého nastavení a Smart OCR Scanner pro rozpoznávání textu z obrazovky. Aplikace podporuje také spuštění konkrétních akcí v závislosti na používaném prostředí.
Druhá vrstva: kreslení symbolů přes Glyf
Kdo chce jít dál, může si doinstalovat doplňkovou aplikaci Glyf: Draw to Launch od stejného vývojáře. Pomocí Glyfu nakreslíte prstem vlastní symbol a přiřadíte mu aplikaci, zástupce aplikace, odkaz, systémovou akci, úlohu v Taskeru nebo automatizaci ve Flow. Glyf tak přidává druhou vrstvu zkratek, aniž by zabíral další místo na displeji. Smart Action Notch ho přitom ke svému fungování nepotřebuje.
Nastavení za dvě minuty, ale jedno oprávnění stojí za pozornost
Celé nastavení vypadá přímočaře: stáhnete Smart Action Notch z Google Play, při prvním spuštění povolíte službu dostupnosti (AccessibilityService) v nastavení telefonu, vyberete gesto a přiřadíte akci. Hotovo.
Právě služba dostupnosti si ale zaslouží krátkou poznámku. Jde o citlivé oprávnění, které aplikacím umožňuje provádět určité systémové akce a reagovat na dění v telefonu. Vývojář uvádí, že Smart Action Notch používá AccessibilityService k detekci aktivní aplikace a provádění systémových zkratek, jako je návrat, přechod na domovskou obrazovku nebo pořízení snímku. Zároveň deklaruje, že přes tuto službu nesleduje ani neshromažďuje osobní údaje nebo obsah obrazovky. Google Play u aplikace uvádí, že podle prohlášení vývojáře nejsou data sdílena s třetími stranami ani shromažďována. To jsou ovšem deklarace vývojáře, nikoli výsledek nezávislého bezpečnostního auditu.
Za pozornost stojí také Smart OCR Scanner. Vývojář uvádí, že zpracování této funkce probíhá přímo v zařízení, tedy offline. I tady je ale dobré brát údaje v sekci Data safety jako deklaraci vývojáře, nikoli jako nezávisle ověřený audit.
Kompatibilita, cena a co je na trhu ještě
Smart Action Notch je podle Google Play dostupný pro zařízení s Androidem 12 a novějším. Vývojář výslovně zmiňuje stabilitu na telefonech Xiaomi (HyperOS/MIUI), Samsung a Vivo. Aplikace je určená pro telefony s výřezem nebo průstřelem přední kamery, přesný seznam podporovaných modelů ale veřejně neuvádí. Lokalizaci do češtiny se z dostupných zdrojů nepodařilo ověřit.
Základní verze je zdarma a nabízí více než 40 akcí. Google Play u aplikace uvádí nákupy v aplikaci. Prémiové funkce zahrnují například Smart Capsules, tedy animované moduly pro ovládání médií, časovačů nebo rychlého nastavení. Přesnou cenu placené verze se z veřejně dostupných údajů nepodařilo spolehlivě určit.
A nejde o osamocený nápad. Na Google Play existují i alternativy, například Touch the Notch nebo Action Notch. Druhá jmenovaná aplikace má podle Google Play více než milion stažení, takže tento způsob využití prostoru kolem přední kamery rozhodně není okrajovou záležitostí. Existují také jednodušší nástroje, například Holey Controls, zaměřené přímo na průstřely displeje.
Smart Action Notch je přitom stále relativně mladá aplikace. Google Play aktuálně uvádí více než 10 tisíc stažení a poslední aktualizaci z 30. srpna 2026.
Největší smysl dává těm, kdo několikrát denně opakují stejné tři až pět úkonů a nechtějí kvůli nim pokaždé tahat prstem přes celý displej. Zvlášť na velkých telefonech, kde je horní lišta dál od prstů, může jedno gesto u kamery ušetřit překvapivě dost pohybů.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman