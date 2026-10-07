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Výřez pro kameru v telefonu zabírá místo a nic nedělá. Jedna aplikace z něj udělá zkratkové centrum pro cokoliv

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Androidová aplikace promění mrtvý prostor kolem přední kamery v dotykovou zónu, přes kterou jedním gestem spustíte přes 40 různých akcí.
Chytrý telefon, barevné aplikace

Chytrý telefon, barevné aplikace

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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