Vyrazili na Dny NATO. Měli raději zůstat doma, přišli skoro o pět tisíc

Jana podobné velké akce nenavštěvuje často, právě proto se na Dny NATO těšila. S manželem přijeli s předstihem a počítali s tím, že na místě stráví téměř celý den. Už od začátku bylo znát, že dorazilo obrovské množství návštěvníků. Na některých místech se lidé pohybovali pomalu, jinde se čekalo ve frontách a při přesunech se dav několikrát výrazně zahustil. Jana měla kabelku většinou u sebe, ale přiznává, že ji rozhodně nekontrolovala každou minutu. „Když je kolem vás tolik lidí, řešíte, kam jdete, kde je manžel a odkud bude něco dobře vidět. Vůbec mě nenapadlo pořád kontrolovat peněženku,“ popisuje.
Chybějících peněz si všimla až později
Na problém přišla až ve chvíli, kdy si chtěla něco koupit. Peněženku měla stále v kabelce, doklady ani platební karty nezmizely. Jen hotovost, kterou si s sebou vzala na celý den, byla pryč. Jednalo se přibližně o 4 800 korun. Nejprve začala přemýšlet, jestli peníze nemohla dát do jiné přihrádky nebo zda část neutratila a jednoduše na to nezapomněla. S manželem proto několikrát prohledali kabelku i kapsy, ale bez výsledku. „Nejhorší bylo, že jsem vůbec nedokázala říct, kdy se to mohlo stát. Mohlo to být v areálu, cestou, při čekání nebo někde úplně jinde,“ říká Jana.
Pořadatele z ničeho neviní
Jana nechce ze své zkušenosti dělat kritiku celé akce a zdůrazňuje, že pořadatelé za její nepozornost nemohou. Na místě se pohybovaly tisíce lidí a právě v tlačenici podle ní člověk snadno ztratí přehled o věcech, které má u sebe. Stejně tak nemůže s jistotou tvrdit, že jí peníze někdo skutečně vytáhl. Teoreticky je mohla ztratit i jinak. „Nemám žádný důkaz a nechci nikoho obviňovat. Spíš mě štve, že jsem měla tolik hotovosti pohromadě a nedávala jsem si větší pozor,“ přiznává.
Z výletu, na který se oba těšili, tak Janě nakonec zůstala hlavně nepříjemná vzpomínka. Samotné Dny NATO si podle svých slov užila, ale ztracených téměř pět tisíc korun ji mrzelo ještě několik dní. Příště chce podobné akce řešit jinak, vzít si jen malou částku v hotovosti, zbytek nechat na účtu a peněženku nosit na místě, které bude mít neustále pod kontrolou. „Člověk si říká, že se mu něco podobného nestane. Stačilo ale pár hodin mezi lidmi a já ani nevím, ve kterém okamžiku jsem o peníze přišla,“ uzavírá.
zdroje: autorský text, diskuze na sociálních sítích