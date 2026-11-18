Kdo v úterý 17. listopadu dopoledne otevřel iihf.com, nenašel výsledky ani rozpis zápasů. Na hlavní stránce visela fotografie ruských hokejistů a nad ní anglický nápis „Bojíte se potkat Rusko?“. Pod ním menším písmem: „Vyřadili jste jediný tým, který nemůžete porazit.“ Podle švédské televize SVT, která o útoku informovala jako první, vydržel obrázek na webu jen několik minut. Pak stránka spadla úplně. Nešlo o Český hokej ani o žádný národní svaz. Terčem se stala federace, která dva dny předtím oznámila, že ruští junioři na mistrovství světa do Kanady nepojedou. Jméno útočníků zatím nikdo nepotvrdil. Adresáta vzkazu ale nebylo těžké uhodnout.
Několik minut na titulní straně
Šlo o takzvaný defacement, tedy přepsání obsahu webu cizím sdělením. Je to nejviditelnější a zároveň nejjednodušší forma hacktivistického útoku. Nekrade, neničí, hlavně křičí. SVT svůj článek zveřejnila v 11:05 a ve 13:48 ho aktualizovala. Ještě kolem 13:45 byl podle ní oficiální web federace nedostupný.
Při naší kontrole téhož dne se adresa iihf.com otevírala jako prostá servisní stránka s nápisem „Dočasně nedostupné, probíhá údržba“. Z toho samotného nelze vyvozovat technické detaily útoku. Vypovídá to jen o tom, že federace stránku stáhla a pracovala na jejím obnovení.
Co zůstává otevřené:
Únik dat: dostupné zdroje nepotvrzují, že by unikly databáze, uživatelské účty nebo osobní údaje. Oficiální reakce: samostatné vyjádření IIHF přímo k hacku se nám v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo. Dopad na soutěže: není doloženo, že by výpadek zasáhl prodej vstupenek, vysílání nebo rozpis turnajů.
Potvrzený je tedy zásah do obsahu webu a jeho následný výpadek. Pro federaci to znamená reputační i provozní problém. Nikoli zatím doložený bezpečnostní průšvih s daty. Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat širší vhled do problému, ale tiskové oddělení IIHF zatím na naše dotazy nereagovalo.
Tři týdny od verdiktu k hacku
Vzkaz nepřišel z čistého nebe. Zapadá do časové osy, která se během posledních tří týdnů zrychlovala a vyhrocovala.
Datum Co se stalo 30. října 2026 Sportovní arbitrážní soud CAS nařídil IIHF umožnit účast ruských týmů v pěti soutěžích sezony 2026/27 30. října 2026 IIHF s verdiktem nesouhlasí, upozorňuje na bezpečnostní, logistické a vízové komplikace listopad 2026 Kanada odmítá umožnit ruským juniorům vstup na domácí mistrovství 15. listopadu 2026 IIHF potvrzuje, že ruská dvacítka v Kanadě hrát nebude, do turnaje se vrací Norsko 17. listopadu 2026 Na webu IIHF se objevuje proruský vzkaz, stránka padá
Podle
tiskové zprávy CAS se rozhodnutí týká mistrovství juniorů v Kanadě, ženského MS do 18 let v Česku, mužského MS do 18 let v USA, mužského mistrovství světa v Německu a ženského MS v Kanadě. Soud mimo jiné uvedl, že federace své bezpečnostní obavy dostatečně nedoložila.
Jenže na papíře vyhraný spor narazil na hranici. Kanadská vláda dala najevo, že ruské hráče do země nepustí. IIHF podle agentury AP odmítla turnaj stěhovat jinam. Mistrovství do 20 let se tak odehraje podle plánu v Edmontonu a Red Deeru od 26. prosince 2026 do 5. ledna 2027. Bez Rusů. Místo nich nastoupí Norsko.
Právě na tohle „vyřazení“ míří věta z napadeného webu. A právě proto podle nás útok nelze číst jako izolovaný výpadek serveru. Je to další kolo sporu, který se z kluzišť přesunul do soudních síní, na ministerstva zahraničí a teď i na internet.
Proruský vzkaz, neznámý autor
Kdo za útokem stojí, zatím nevíme. Žádná hackerská skupina se k němu podle dostupných zdrojů nepřihlásila. Ruský stát pochopitelně nic nepřiznal. Označení „ruští“ či „proruští“ hackeři se opírá hlavně o samotný obsah: fotografii ruských hokejistů a vzkaz, který hájí ruskou reprezentaci.
Motiv je přesto snadno čitelný. Načasování dva dny po oznámení IIHF, formulace o týmu, který „nemůžete porazit“, angličtina mířená na mezinárodní publikum. Přímé přiznání nebo forenzní analýza, která by motiv potvrdila, ale veřejně k dispozici nejsou.
Podle nás útok funguje především jako symbolická odveta a propagandistické gesto. Nemusel přinést žádná data. Stačilo, aby se fotka ruských hráčů na pár minut objevila na nejoficiálnějším hokejovém webu světa a aby o tom napsala média. To se povedlo. Pokud za akcí stojí hacktivisté, a ne státní aparát, dá se čekat, že právě tohle byl celý cíl.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) přitom ve svém přehledu rizik k zimní olympiádě 2026 popisuje přesně tento vzorec. Hacktivisté kolem velkých sportovních akcí často volí defacement nebo DDoS útoky, které mají zviditelnit jejich poselství a obvykle způsobí jen krátkodobý výpadek služeb.
Fancy Bears a olympijský ničitel
Ruské kyberoperace ve sportu mají dlouhou a doloženou historii. Ta dosavadní ale byla řádově závažnější než pár minut cizího obrázku na webu.
V roce 2018 obvinilo
americké ministerstvo spravedlnosti sedm důstojníků ruské vojenské rozvědky GRU. Měli útočit na Světovou antidopingovou agenturu WADA, americkou USADA, arbitrážní soud CAS i další sportovní organizace. Šlo o reakci na ruský dopingový skandál. Pod hlavičkou „Fancy Bears“ pak na internet vypustili soukromé a zdravotní údaje zhruba 250 sportovců z téměř 30 zemí.
O dva roky později přišla obžaloba šesti důstojníků GRU. Mezi jejich operacemi figuroval i Olympic Destroyer, škodlivý software, který ochromil IT systémy zimních olympijských her v Pchjongčchangu v roce 2018.
Rozdíl je zřejmý:
Tehdy: krádeže citlivých dat, cílený phishing, ničivý malware, zveřejňování lékařských záznamů, státní atribuce potvrzená obžalobou. Teď: viditelné přepsání titulní strany a výpadek webu, bez potvrzeného autora a bez doloženého úniku dat.
Paralela s Fancy Bears se nabízí sama. Tehdy i teď je spouštěčem rozhodnutí, které Rusko vnímá jako vyloučení ze sportovní rodiny. Spojovat ale současný incident s GRU by bez důkazů bylo předčasné. Někdy stačí jeden naštvaný fanoušek s technickými znalostmi a pár volných minut na nezabezpečeném serveru.
Co z toho plyne pro české fanoušky
Přímo se útok českého hokeje netýká. Nepadl web svazu, nejsou zprávy o ohrožení dat českých fanoušků. Česko ale v celém sporu sedí blíž, než by se mohlo zdát.
Jednou z pěti akcí, na které se verdikt CAS vztahuje, je lednové mistrovství světa žen do 18 let v Ostravě.
Český hokej po rozhodnutí soudu oficiálně uvedl, že jeho postoj se nemění a s účastí Ruska na turnajích IIHF během války na Ukrajině nesouhlasí. Podle iRozhlasu vláda neplánuje zákon, který by českým reprezentantům zakazoval hrát proti Rusku. Ministerstvo zahraničí ale podle vyjádření Jana Černého z Českého hokeje podpořilo postup, při kterém by ruské hokejistky na ostravský turnaj nedostaly víza.
Pokud by Česko zopakovalo kanadský scénář, ocitlo by se ve stejné pozici jako Kanada. Tedy jako země, která podle proruského narativu „vyřadila“ tým, jemuž se bojí postavit. Konkrétní hrozba vůči českým webům ohlášená není. Riziko jako takové ale existuje.
Pro fanoušky z toho plynou praktické rady, které NÚKIB opakuje u každé velké sportovní akce:
vstupenky kupujte jen přes oficiální prodejní kanály pořadatele, nevěřte e-mailům a zprávám, které tlačí k okamžité platbě, pozor na falešné weby, podvodné aplikace a podezřelé QR kódy, pokud máte účet u služeb IIHF, sledujte případné oficiální pokyny federace.
Výzvu ke změně hesel zatím IIHF nevydala a únik údajů potvrzený není.
Než se iihf.com znovu rozběhl, visel na adrese federace, která řídí světový hokej, jen strohý nápis o údržbě. Ruští junioři budou na přelomu roku sledovat Edmonton z dálky. Spor o jejich návrat mezitím dostal další bojiště, na kterém se nehraje na góly, ale na pozornost.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek