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Vyprávěj oprášilo céčka i mončičáky. Nostalgie je zdarma, na Aukru už se přihazuje

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Céčka měla vlastní díl, mončičáky a džíny zmiňovali tvůrci. Porovnání seriálových podkladů se třemi aukcemi odděluje nostalgii od doložených cen.
Šedý televizor Tesla Color 425 s vypnutou obrazovkou na dřevěném stolku.

Šedý televizor Tesla Color 425 s vypnutou obrazovkou na dřevěném stolku.

Zdroj: Pavel Ševela / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 12:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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