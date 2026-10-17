Vyprávěj oprášilo céčka i mončičáky. Nostalgie je zdarma, na Aukru už se přihazuje

Céčka dostala vlastní epizodu, mončičáky a plísňové džíny zmiňovali sami tvůrci. Vyprávěj poskládalo osmdesátá léta i z drobných věcí, které lze dodnes hledat v bazarech. U některých známe výsledky aukcí, zdražení způsobené seriálem však doložené nemáme.
Barevný plastový řetěz, chlupatá opička, kazeta do videa. Ve Vyprávěj fungovaly podobné předměty jako rychlá cesta do jiné doby. Zdaleka přitom nešlo jen o dekoraci v obýváku: některé daly jméno dílu, jiné vstupovaly do příběhů kolem shánění západní zábavy a techniky.
Céčka si vysloužila celý díl
Nejpřesvědčivější příklad není potřeba hledat v rohu televizního záběru. Osmnáctý díl třetí řady se přímo jmenuje
Céčka. Seriál jim navíc věnoval doprovodné instruktážní video o jejich původu a shánění.
Slavná ale byla už dávno před Vyprávěj.
Národní muzeum u sbírkového předmětu H8p-16_07 popisuje, jak se z dílků interiérových závěsů stal v osmdesátých letech vyhledávaný sběratelský artikl a módní doplněk. Vedle tvaru C zmiňuje také S, D a paragraf. Seriál tedy připomněl existující fenomén; nevytvořil ho.
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céčkům jako samostatnému školnímu fenoménu. Tentokrát je zajímavý další život těchto drobností: návrat na obrazovku a pozdější obchodování s dochovanými balíčky. Mončičáci, plísňové džíny a ramenní vycpávky
Konkrétní seznam nabízí
dobový tiskový materiál České televize ke třetí řadě. Producent Filip Bobiňski v něm mezi výtvarnými znaky série uvádí céčka, plísňové džíny, ramenní vycpávky a kovodžínovinu. Scenárista Rudolf Merkner přidává mončičáky a zahraniční desky.
Také chlupatá opička měla vlastní historii dávno před seriálem. Podle
oficiální historie značky Monchhichi ji Sekiguchi uvedlo v roce 1974 a následující rok začalo vyvážet do zahraničí. Výrobce zároveň popisuje pozdější obnovení prodeje. Samotná podobnost s hračkou z dětství proto ještě neurčuje stáří konkrétního kusu.
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U oblečení zase pomůže oddělit dvě otázky: zda střih připomíná osmdesátá léta a zda jde skutečně o tehdejší výrobek. Pro kostýmní dojem může stačit první odpověď. Při nákupu sběratelského originálu už je potřeba doložit i tu druhou.
Videokazety patřily přímo do příběhu
Video v seriálu nebylo pouze přístrojem položeným pod televizorem. Bobiňski v tiskovém materiálu popisuje Kohoutkovu linku s dabováním pašovaných západních videokazet. Technika tak vstupovala do děje prostřednictvím lidí, kteří kolem ní něco podnikali a sháněli.
K tomuto světu patří i pozdější
videopůjčovny a jejich kazety VHS. Sběratelsky je však nutné určit, co člověk vlastně nabízí: přístroj, prázdný nosič, domácí nahrávku, nebo konkrétní vydání filmu. Společná vzpomínka na video z nich nedělá zaměnitelné předměty. Kohoutkova seriálová linka zahrnovala dabování pašovaných videokazet. Vyobrazená VHS je ilustrační příklad nosiče. První počítače měly i vlastní seriálový doprovod
Merkner mezi tématy třetí řady výslovně jmenoval první počítače. Web Vyprávěj navíc dodnes obsahuje v
seznamu doprovodných videí návod nazvaný Jak se ovládalo ZX Spectrum. Vedle hraček a módy tak seriálový projekt připomínal i začátky domácí výpočetní techniky.
Fotografie v tomto článku ukazují ilustrační příklady techniky. Nejsou dokladem, že právě vyfotografované kusy sloužily jako rekvizity Vyprávěj. Stejně je potřeba číst i bazarový popis „jako ze seriálu“: podobný model a skutečný předmět z natáčení jsou dvě různá tvrzení.
Doprovodný web Vyprávěj zařadil i video Jak se ovládalo ZX Spectrum. Fotografie ukazuje ilustrační exemplář tohoto počítače. Co skutečně ukazují tři skončené aukce
U céček a mončičáka lze místo vysokých cenovek v inzerátech otevřít konkrétní aukce s vítězným přihazujícím. Následující výběr ukazuje tři jednotlivé výsledky z let 2025 a 2026, nikoli ceník všech podobných předmětů.
Uvedeny jsou konečné částky za položky, bez dopravy a případných poplatků. Počty, stáří a stav vycházejí z nabídek; zejména u mončičáka z nich nelze ověřit výrobce ani sérii. Stav ukončené aukce nepotvrzuje následné zaplacení.
Vlastní přepočet obou balíků céček ukazuje, proč je ošidné porovnávat jen velká čísla v korunách. Částka 1 250 Kč dělená uvedenými 3 838 kusy vychází přibližně na 0,33 Kč za dílek; 320 Kč za přibližně 350 kusů na 0,91 Kč. Jsou to průměry uvnitř dvou různých směsí. Neříkají, kolik stojí jeden vzácný tvar, a bez znalosti srovnatelného složení z nich nevychází růst ceny.
Pro tvrzení, že ceny zvedlo právě Vyprávěj, by bylo nutné porovnat obdobné předměty před vysíláním a po něm a doložit souvislost se seriálem. Taková data pro Aukro ani Bazoš nemáme. Inzerovaná částka na Bazoši navíc není dokladem částky, za kterou se věc nakonec prodala.
Vzpomínka tedy může být dobrým důvodem začít hledat. O částce, kterou dává smysl porovnávat, ale rozhodne přesné určení předmětu, jeho stav a doložený výsledek obchodu. U pytlíku céček je to jiná práce než u originální hračky, funkčního počítače nebo prokazatelné televizní rekvizity.