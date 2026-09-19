Výprava přišla do tábora jen pár hodin po odchodu záchrany. Burke a Wills zemřeli v pustině

Robert O’Hara Burke, William John Wills a John King stáli v podvečer u stromu s vyřezaným nápisem DIG, tedy „kopej“. Zásoby pod zemí ještě byly. Ale William Brahe, muž pověřený hlídáním depotu, odsud odešel téhož dne v deset ráno. Trojice přišla kolem sedmé večer. Byli tak zničení, že nedokázali vyrazit po jeho stopách. A právě tady, u stromu, který se stal jedním z nejznámějších míst australské historie, začal řetězec rozhodnutí, z nichž každé zúžilo šanci na přežití, až žádná nezbyla.
Rychlost, která zabíjí i zachraňuje
Celý příběh stojí na jednom paradoxu. Totéž rozhodnutí, které výpravě zajistilo prvenství, ji nakonec zničilo. V prosinci 1860 Burke u Cooper Creek odštípl malou údernou skupinu (sebe, Willse, Kinga a Charlese Graye) se šesti velbloudy, jedním koněm a zásobami zhruba na tři měsíce. Zbytek karavany nechal čekat.
Lehký, rychlý tah na sever fungoval. Kolem 10. února 1861 skupina dosáhla přílivových ramen u Carpentarského zálivu. Byli první Evropané, kteří přešli australský kontinent z jihu na sever. Jenže tři měsíce zásob znamenaly, že na cestu zpět zbývalo minimum. Gray cestou zemřel. A když zbylí tři konečně dorazili k Cooper Creek, depot byl prázdný.
Řetězec minutí, který nemá v dějinách průzkumu obdobu
Samotné devítihodinové minutí by nemuselo být smrtelné. Fatální bylo to, co následovalo. Burke, Wills a King vyzvedli zakopané zásoby, ale nezměnili označení na stromě. Když se Brahe o několik dní později vrátil s Williamem Wrightem, viděl nedotčený nápis a odjel v přesvědčení, že se nikdo neobjevil.
Pak přišla další chyba. Wills navrhoval vydat se po Braheho stopách na jihovýchod k Menindee. Burke prosadil jižní variantu přes Mount Hopeless. Ztratili velbloudy. Přežívali na nardoo, semenech kapradiny, kterou sbírali místní Yandruwandha, ale nedokázali ji správně zpracovat. Tělo z ní nedostávalo dost živin.
Wills zůstal ležet v přístřešku, příliš slabý na chůzi. Burke s Kingem odešli hledat domorodce. Podle
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Nejtvrdší ironie celého příběhu: Burke a Wills umírali hlady v krajině, která místní obyvatele živila po tisíciletí. Kmen Yandruwandha u Cooper Creek měl propracovaný systém sběru a přípravy nardoo, rybolovu a hospodaření s vodou. Wills to v posledních zápisech přiznal otevřeně: hledat domorodce byla podle něj jediná šance.
Burke to ale viděl jinak. Podle materiálů
State Library of Victoria špatně snášel závislost na lidech, které považoval za méněcenné, a dary jídla odmítal. Právě tady se příběh láme: King přežil, protože udělal přesný opak. Po smrti obou druhů vyhledal Yandruwandha, přijal jejich péči a postupně se stal součástí jejich komunity. Ženy mu dávaly podíl z nardoo, muži z ryb. Záchranná výprava Alfreda Howitta ho našla 15. září 1861 – živého díky lidem, které expedice původně nepovažovala za partnery.
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Existuje i hmotný důkaz, že koloniální Austrálie pomoc Yandruwandha alespoň částečně uznala. Exploration Committee nechala zhotovit tři mosazné náprsní štítky s nápisem „za lidskost prokázanou průzkumníkům Burkeovi, Willsovi a Kingovi 1861″. Jeden z nich je dnes ve sbírkách
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Viktoriánská Austrálie nepotřebovala úspěšnou expedici. Potřebovala příběh. A ten měl všechno: první přechod kontinentu, dramatické minutí se záchranou, smrt vůdců, jediného přeživšího zachráněného domorodci a strom s nápisem DIG. Už v roce 1865 odhalil Melbourne monumentální sochu sochaře Charlese Summerse. Z logistického kolapsu se stal zakladatelský epos. Doslova.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková