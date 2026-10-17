Vypnuto neznamená bezpečno. V roce 2024 hasiči zapsali 3 922 požárů z technických závad, stačí jeden fén v zásuvce

Hasičský záchranný sbor ČR to ve svém materiálu „Elektřina může zabíjet“ popisuje srozumitelně: u připojeného tepelného spotřebiče je nutné počítat s možností neočekávaného zapnutí. Vypínač na přístroji totiž galvanicky neoddělí celý obvod od sítě. Stačí slepený kontakt relé uvnitř přístroje, mechanický přepínač zaseknutý v mezipoloze nebo poškozená šňůra promáčknutá pod kobercem, kde vznikne zkrat. Žádná z těchto situací nevyžaduje, abyste u spotřebiče byli, a klidně nastane ve tři ráno.
Sedm spotřebičů, které podle elektroinženýra nemají přespat v zásuvce
Ve veřejně dostupných doporučeních amerického elektroinženýra Jerryho Poona z firmy Red Dog Engineering se opakuje stejná sedmička zařízení. Na prvním místě jsou přenosná topidla a teplovzdušné ventilátory, protože mají ze všech domácích přístrojů nejvyšší odběr. Hned za nimi stojí horkovzdušné fritézy, které mají topný článek napěchovaný v kompaktním těle a bývají připojené přes prodlužku, a přenosné klimatizace s vysokým nájezdovým proudem a dlouhými přívodními kabely.
Druhá polovina seznamu vypadá nenápadněji. Fén, kulma a žehlička na vlasy jsou malé, ale topí, a v koupelně se k tomu přidává riziko kontaktu s vodou. Starší kávovary mají topnou spirálu bez moderní tepelné pojistky. Lampa s popraskanou izolací přívodu je nebezpečná i ve chvíli, kdy nesvítí. A topinkovač spojuje otevřený topný článek s drobky, které poslouží jako palivo, přičemž na kuchyňské lince obvykle zůstává zapojený natrvalo.
Jde o doporučení jedné soukromé firmy, ne o normu, a společný jmenovatel celé sedmičky je přitom banální: cokoliv, co hřeje, bere vyšší proud nebo má podezřelý kabel. Tím se Poonův seznam potkává s tím, co o tepelných spotřebičích píšou čeští hasiči.
Hasiči napočítali 138 požárů od topidel a 573 při vaření
Statistická ročenka HZS za rok 2024 uvádí v kategorii technických závad 3 922 požárů. Samostatně vedená topidla přidala dalších 138 případů a vznícení potravin během vaření 573. Jen tyto dvě položky dohromady dávají 711 požárů za rok, tedy téměř dva denně.
Přesný rozpad podle konkrétních spotřebičů hasiči veřejně nepublikují, statistika pracuje se širšími skupinami příčin. Oněch 711 požárů je proto spodní hranice: závada na kabelu, vidlici nebo vnitřním obvodu přístroje spadne do kolonky technických závad, kde se ztratí mezi tisíci dalších případů.
Na moderních spotřebičích s automatickým vypnutím, typicky na žehličkách, riziko klesá. Automatika ale hlídá přehřátí za normálního provozu, s prasklou izolací přívodu nebo přetíženou zásuvkou nic nesvede.
Prodlužka utáhne 1 380 W, přímotop si bere 2 000 W
Ve starších českých bytech chybí zásuvky a lidé to řeší prodlužkami a rozdvojkami. HZS přitom opakovaně připomíná, že prodlužovací přívod je dočasné řešení a elektroinstalaci nenahrazuje. Prodlužka dimenzovaná na 6 A zvládne zhruba 1 380 W, zatímco přenosné topidlo s příkonem 2 000 W ji přetíží dřív, než si toho kdokoliv v místnosti všimne.
Existuje několik signálů, po kterých má následovat návštěva elektrikáře. Zásuvka horká na dotek nebo se změněnou barvou plastu znamená, že se v ní něco hřeje přechodovým odporem. Jiskření při zasouvání či vytahování vidlice a zápach po spálenině v okolí zásuvky ukazují na stejný problém. Opakovaně vybavující jistič není otrava, ale informace o přetížení. Kabel vedený pod kobercem nebo za nábytkem se nemá jak chladit, a vidlice, která v zásuvce drží volně a bez odporu, znamená opotřebené kontakty.
Při kterémkoliv z těchto příznaků platí jediný postup: přestat spotřebič používat a nechat instalaci zkontrolovat.
Pravidlo na tři sekundy platí i při krátkém odskočení na nákup
Nejde o to tahat ze zdi ledničku nebo router. Zařízení určená k trvalému provozu, tedy chladnička, router nebo čerpadlo, jsou na nepřetržité připojení konstruovaná a jejich odpojování nic neřeší.
Rozdíl je u malých tepelných přístrojů. Topinkovač, fén, kulma, přímotop, horkovzdušná fritéza i starší kávovar patří po použití fyzicky odpojit, tedy vytáhnout vidlici ze zásuvky. Samotné zmáčknutí vypínače tenhle efekt nemá, protože obvod zůstává připojený k síti.
Vytažení vidlice zabere tři sekundy a má smysl při odchodu z bytu, před spaním i tehdy, když jdete jen na nákup do obchodu pod domem.