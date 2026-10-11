Vypínáte Bluetooth kvůli baterce a hackerům? Pět rozšířených mýtů pochází z doby starých čipů a dnes jen kazí pohodlí

Všechny tyhle návyky vznikly v době, kdy telefon používal klasický Bluetooth pro každý přenos a starší způsoby párování nenabízely takovou ochranu jako dnešní. Od té doby přibyl úsporný standard Bluetooth Low Energy, verze 4.2 zavedla bezpečnější párování Secure Connections a Bluetooth 5 přidal režim LE Coded pro delší dosah. Rady z fór s tímhle vývojem nepočítají, a tak dnes vedou hlavně k tomu, že se zařízení používají hůř, než by musela.
Úspora z vypínání je mizivá, majitelé Pixelů navíc riskují funkce hledání
Obava o baterii měla oporu, dokud telefony spoléhaly výhradně na klasický Bluetooth. Dnešní telefony, hodinky a náramky pracují mimo jiné s Bluetooth Low Energy, který je podle vývojářské dokumentace Android Developers navržený pro výrazně nižší spotřebu. Data posílá v krátkých intervalech a většinu času zůstává v úsporném režimu.
Žádné číslo, kolik by vypínání po každém použití ušetřilo, dokumentace neuvádí. Rada tedy slibuje úsporu, kterou nikdo nedoložil, a jistou ztrátu přitom zamlčuje: telefon přestane průběžně držet spojení s hodinkami, sluchátky nebo fitness náramkem.
U podporovaných Pixelů je ztráta větší. Síť Find Hub, která slouží k hledání zařízení, využívá Bluetooth signály telefonů v okolí, a s vypnutým Bluetooth tak může majitel přijít o některé její funkce. Jak přesně se to projeví, záleží podle Googlu na konkrétním zařízení a nastavení.
Proč telefon nemusíte nosit k reproduktoru ani vypínat kvůli Wi-Fi
Představa dosahu na délku natažené ruky pochází ze starších zařízení a běžných handsfree sad. Sdružení Bluetooth SIG udává rozpětí od necelého metru po víc než kilometr. Kde v tomhle rozpětí konkrétní zařízení skončí, určuje použitá fyzická vrstva, vysílací výkon, citlivost přijímače a prostředí. Bluetooth 5 k tomu přidal režim LE Coded, který při vhodném nastavení dosah oproti běžnému režimu výrazně prodlouží.
Zdi a kovové dveře v paneláku signál zkrátí víc než otevřené prostranství. IoT senzory, průmyslová zařízení i část dalšího příslušenství přesto běžně fungují na desítky metrů, takže rovnice „Bluetooth rovná se pár metrů“ je hrubé zjednodušení.
S Wi-Fi sdílí Bluetooth pásmo 2,4 GHz a specifikace s tím počítá od začátku. Mechanismus Adaptive Frequency Hopping (AFH) umožňuje měnit používané frekvence a vyhýbat se kanálům se zvýšeným rušením, klasický Bluetooth navíc přeskakuje mezi frekvencemi 1 600krát za sekundu. V běžném bytě nebo kanceláři proto vypínání jedné technologie kvůli druhé nedává smysl. Interference se může projevit ve výjimečně přeplněném prostředí, třeba v konferenčním sále se stovkami zařízení.
Skutečná hrozba bezdrátových sluchátek se dá stáhnout tlačítkem
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že u radiofrekvenčního záření z bezdrátových technologií nejsou přesvědčivé důkazy o škodlivosti, pokud expozice nepřekračuje platné limity. Měření u technologií s krátkým dosahem, mezi které patří Bluetooth, ukazují hodnoty hluboko pod nimi.
Velká prospektivní studie COSMOS, jejíž výsledky v roce 2024 shrnula Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), nenašla u intenzivních uživatelů mobilních telefonů vyšší riziko nádoru mozku než u lidí, kteří telefon používali méně. Sledovala ovšem telefony, takže o sluchátkách vypovídá jen nepřímo. Pro Bluetooth jsou přímějším dokladem zmíněná měření expozice.
Sluch ohrožuje hlasitost. Dlouhý poslech nahlas ho může poškodit u drátových i bezdrátových sluchátek stejně. WHO doporučuje držet hlasitost na bezpečné úrovni a v hlučném prostředí ji nepřidávat. Místo toho radí sáhnout po dobře padnoucích sluchátkách nebo po modelu s aktivním potlačením hluku.
Útočníkům nahrává staré příslušenství s triviálním PINem
Útoky typu Bluesnarfing a Bluebugging existují. Míří na konkrétní zranitelnosti a účinnější bývají u starších zařízení bez záplat nebo s nevhodným nastavením. Moderní Bluetooth podporuje šifrování, autentizaci i bezpečnější režimy párování. Americký NIST ve své bezpečnostní příručce vidí zásadní rozdíl mezi staršími způsoby párování a režimem Secure Connections, který je k dispozici od Bluetooth 4.2.
Samotné zapnutí Bluetooth z telefonu snadný cíl nedělá, riziko nesou konkrétní zařízení. Jde o staré příslušenství, pro které už nevycházejí aktualizace firmwaru, a o levné periferie bez značky, které zůstávají trvale viditelné pro okolí. Patří sem také věci párované přes pevný nebo triviální PIN a všechno, co nepodporuje Secure Connections. Moderní telefon s aktuálním systémem a bezpečným párováním představuje výrazně menší riziko.
Aktualizace telefonu i firmwaru příslušenství proto patří mezi základní opatření. Viditelnost pro okolní zařízení má mít telefon podle doporučení Bluetooth SIG zapnutou jen po dobu aktivního párování.