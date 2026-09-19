Vypil dvacet piv a šel vraždit rodinu, děti se zachránily lstí. Případ z roku 1978 ohrozil i zkušeného Markoviče

Jan Tvrdík se zapsal do historie československé kriminalistiky nepochopitelným činem z konce října roku 1978. Pětkrát trestaný muž tehdy vtrhl do bytu své manželky Blanky na pražském Jižním Městě se zcela chladnokrevným plánem. K rodinné tragédii vedla souhra nešťastných náhod, nadměrná konzumace alkoholu a touha po pomstě.
Těžké dětství a problémové dospívání
Tvrdík vyrůstal v náhradní rodině. Po prodělání spály se jeho chování podle pěstounů výrazně zhoršilo a chlapec musel přestoupit do zvláštní školy. Již ve třinácti letech se pokusil o sebevraždu oběšením na okenní kličce.
Agresivita se u něj naplno projevila v období dospívání. Podílel se na fyzickém napadání cizinců tmavé pleti v pražských ulicích, za což mu soud vyměřil 20 měsíců za mřížemi. Během dřívější hospitalizace v léčebně v Bohnicích zase zaútočil na nevlastního otce bodákem. Znalecké posudky jej později popsaly jako velmi pomstychtivého člověka se sklony k sadismu.
Ztráta zaměstnání a rodinné spory
Po propuštění z vězení v září 1978 slíbil manželce abstinenci. Vydržel to však pouhé dva týdny, silně se opil a musel se odstěhovat ke své matce. Od ní se dozvěděl o údajném milostném poměru své ženy se starším mužem v době jeho nepřítomnosti. Situaci zhoršil i následný vyhazov z práce z důvodu jeho trestní minulosti.
„Neměl jsem co dělat, tak jsem chodil po ulicích a po hospodách a v hlavě mi to šrotovalo,“ vypověděl během vyšetřování. Tehdy začal plánovat vniknutí do bytu s cílem usmrtit celou rodinu. Uřezané hlavy chtěl naaranžovat na televizor nebo kuchyňskou linku.
Přípravy přímo na místě činu
Večer 27. října vypil zhruba dvacet piv a zamířil na pražský Opatov. Manželka pracovala jako pokojská v botelu na noční směně. V půl druhé ráno odemkl vlastním klíčem byt, kde spala šestapadesátiletá tchyně a jeho dvě malé děti.
Z lednice si vzal pivo, uvařil si kávu a svlékl se do spodního prádla, aby si neumazal oblečení. Zásadní roli v následujících minutách sehrála kuchyňská palička na maso. S tou přistoupil k posteli starší ženy. Dřevěný nástroj se při úderech do hlavy zlomil, proto pachatel použil holé ruce a spící ženu nakonec udusil.
Duchapřítomnost zraněného chlapce
Hluk v místnosti probudil osmiletého syna. Pachatel ho okamžitě stáhl z postele, stoupl mu na krk a devětkrát ho bodl nožem. Následně obrátil pozornost na čtyřletou dceru Markétku, které způsobil vážná zranění v oblasti břicha.
Chlapec v kritické chvíli zachoval obrovskou duchapřítomnost a poradil sestře předstírání vlastní smrti. Obě děti otcovo nepochopitelné běsnění díky tomu přežily. Útočník se pak odešel do koupelny umýt. Následně se oblékl a vyčkával v předsíni na návrat své ženy.
Setkání s vyšetřovatelem Markovičem
Matka dětí dorazila domů kolem páté hodiny ranní. Všimla si zamčených dveří a po chvíli objevila krev v dětském pokoji. V tu chvíli se proti ní muž rozmáchl zbylou částí paličky. Ránu vykryla rukou a zachránila se prosbami o vlastní život spojenými se slibem naprosté mlčenlivosti.
Ještě ten samý den muže zadržela tehdejší Veřejná bezpečnost. Vyšetřování případu převzal elitní kriminalista Jiří Markovič, který se s obviněným ocitl sám v jedné místnosti bez možnosti přivolat dozorce. „Pokaždý, když se mi před očima udělá taková bílá mlha, tak musím někoho zabít,“ svěřil se pachatel chladně u výslechu.
Kriminalista tehdy musel hlasitě předstírat přítomnost střelné zbraně v šuplíku stolu, aby zajistil své bezpečí. Odsouzený si o něco později vyslechl trest smrti a v listopadu roku 1980 byl na pražském Pankráci popraven.
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