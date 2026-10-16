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Vypadali jako obyčejní sousedé, ve skutečnosti měsíc plánovali děsivý čin. Vykopnutými dveřmi ložnice to zdaleka neskončilo

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Dennívýzva
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V hlídaném areálu luxusních vil v letovisku, panoval v noci klid. Majitel jednoho z domů netušil, že ho už celé týdny pozorují lidé, kteří si pronajali dům jen kousek od něj. Než se rozednilo, přišel o majetek za desítky milionů korun a policie brzy zjistila, že útočníci měli promyšlený i útěk.
Vypadali jako obyčejní sousedé, ve skutečnosti měsíc plánovali děsivý čin. Vykopnutými dveřmi ložnice to zdaleka neskončilo

Vypadali jako obyčejní sousedé, ve skutečnosti měsíc plánovali děsivý čin. Vykopnutými dveřmi ložnice to zdaleka neskončilo

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 17:19

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