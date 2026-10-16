Vypadali jako obyčejní sousedé, ve skutečnosti měsíc plánovali děsivý čin. Vykopnutými dveřmi ložnice to zdaleka neskončilo

Hodiny ukazují půl čtvrté ráno a v rezidenčním areálu Cascade by Patta v Nong Prue na okraji Pattaye skoro všichni spí. Tři muži v černém se zakrytými tvářemi se po hliníkovém žebříku dostanou přes plot. Do domu vklouznou zadem kolem kuchyně a dveře ložnice, ve které spí majitel, vykopnou. Tak začala noc na úterý 6. října, o které teď mluví celé thajské pobřeží.
Probudila ho pistole a za chvíli měl na rukou pouta
Majitelem vily je čtyřiatřicetiletý turecký podnikatel Kutay Aslan, který podle thajských médií podniká v Turecku s nemovitostmi. V domě s ním byla i uklízečka z Myanmaru. Útočníci měli pistole a nože, oběma vyhrožovali, napadli je a nasadili jim pouta, popisuje server Khaosod English.
Pak přišlo to, kvůli čemu přišli. Muži donutili podnikatele otevřít trezor a převést kryptoměny z jeho digitální peněženky na adresu, kterou sami ovládali. Podle místního serveru The Pattaya News zloději převedené peníze vzápětí poslali dál.
Pět rolexek, hotovost a kryptoměny za miliony
Policie postupně upřesnila, o co podnikatel přišel. Šlo o 824 000 jednotek kryptoměny USDT, která je navázaná na americký dolar, v hodnotě zhruba 27,5 milionu bahtů (asi 18 milionů korun). K tomu 210 000 bahtů v hotovosti (přibližně 136 000 korun), pět hodinek Rolex a čtyři mobilní telefony. Celková škoda přesáhla 37 milionů bahtů, tedy zhruba 24 milionů korun, shrnul Thai Examiner. První zprávy přitom mluvily o menší hotovosti a jen o třech rolexkách.
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Přepadení okamžitě zaujalo i média v Turecku. Deník Sabah škodu přepočítal na více než 54 milionů tureckých lir a připomněl, že útočníci podnikatele i uklízečku drželi v poutech jako rukojmí.
Celý měsíc čekali v domě jen o kousek dál
Nejvíc mrazí, jak pečlivě byla loupež připravená. Podle vyšetřovatelů začal plán vznikat už začátkem září. Skupina si pronajala dům jen o jednu nemovitost dál od podnikatelovy vily, platila za něj zhruba 92 000 bahtů měsíčně (asi 60 000 korun) a přibližně měsíc odtud svůj cíl sledovala, uvádí Thai Examiner. Policie prověřuje, zda útočníkům někdo nevynášel informace zevnitř, zatím se to ale nepotvrdilo. Sám podnikatel policistům řekl, že podezřelé nezná.
Než policie ohledala dům, byli všichni pryč
Zatímco se přepadení vzpamatovávali a thajská policie začínala s ohledáním vily, podezřelí jednali rychle. Kolem půl desáté dopoledne, zhruba šest hodin po vniknutí do domu, už všech pět mužů opustilo Thajsko přes bangkocké letiště Don Mueang. Jeden odletěl do pevninské Číny, dva do Malajsie a dva do Hongkongu, uvádí Thai Examiner.
Černou Toyotu Fortuner, kterou podle kamer použili, našli policisté opuštěnou v ulici Soi Jomtien 9 v Pattaye, asi tři kilometry od vily. Uvnitř ležely kukly, rukavice, oblečení, boty i hliníkový žebřík. Celkem vyšetřovatelé podle Khaosod English zajistili 14 stop a pomohly jim i záznamy z kamer, GPS z auta, nájemní smlouvy, hotelové knihy a údaje imigračního úřadu.
Pět zatykačů a dlouhé čekání na Interpol
Soud v Pattaye 9. října vydal zatykače na pět čínských občanů ve věku od 31 do 38 let. Jeden z nich měl podle policie na starosti pronájem aut a ubytování. Podezřelí čelí obvinění z ozbrojené noční loupeže v obydlí, protiprávního zbavení svobody, ublížení na zdraví a z trestných činů se zbraněmi, uvádí Khaosod English.
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Thajští vyšetřovatelé spolupracují s čínským velvyslanectvím a žádají o vydání takzvaných červených oběžníků Interpolu. Ty ale samy o sobě zatykačem nejsou, jen žádají policii po celém světě o pomoc s pátráním. Ke 10. říjnu nebyl nikdo z podezřelých zadržen a kryptoměny, hotovost ani hodinky se nenašly.
Pattaya je pro mnoho turistů synonymem pláží, nočního života a dovolené za rozumné peníze. Případ turecké vily ale ukazuje, že kriminalita v Thajsku umí mít i velmi trpělivou tvář. Brány, ploty ani ostraha nepomohly proti lidem, kteří bydleli o dům vedle, měsíc čekali na správnou noc a ráno už byli i s kořistí ve vzduchu.
Zdroje: Khaosod English, Thai Examiner, The Pattaya News, Sabah