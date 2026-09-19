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Vypadala jako trochu zvláštní kočka. Genetika ukázala první nový žijící druh kočkovité šelmy po více než 100 letech

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V bolivijských Yungas žije drobná skvrnitá kočka, kterou místní znají jako tilcayo. Věda ji dlouho považovala za jednu z tygřích koček. Genomická analýza ale ukázala něco mnohem zajímavějšího: jde o samostatný druh, který se od příbuzných oddělil asi před 1,4 milionu let.
Vypadala jako trochu zvláštní kočka. Genetika ukázala první nový žijící druh kočkovité šelmy po více než 100 letech

Vypadala jako trochu zvláštní kočka. Genetika ukázala první nový žijící druh kočkovité šelmy po více než 100 letech

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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