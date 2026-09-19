Vypadala jako trochu zvláštní kočka. Genetika ukázala první nový žijící druh kočkovité šelmy po více než 100 letech

Nebyla nová pro místní lidi. Nová byla pro vědu
Příběhy o „objevení nového druhu“ často znějí trochu kolonialisticky. Zvíře přece nezačne existovat až ve chvíli, kdy dostane latinské jméno. U tilcaya je ten rozdíl dobře vidět. Místní lidé v bolivijských Yungas drobnou skvrnitou kočku znali dávno před tím, než se dostala do odborné literatury jako Leopardus tilcayo. Nové je to, že vědci nyní dokázali přesvědčivě ukázat, že nejde jen o zvláštní populaci už známého druhu, ale o samostatnou evoluční linii.
Bioložka Paola Nogales-Ascarrunz si jednoho z těchto zvířat všimla už v roce 2016 v záchranné stanici. Kočka tam skončila poté, co ji lidé považovali za podivnou domácí kočku. Jenže její tělesné proporce, kresba srsti a celkový vzhled úplně neseděly na známé formy jihoamerických tygřích koček. Podobná pochybnost by ještě před několika desetiletími mohla skončit u fotografie, měření lebky a dlouhého sporu mezi taxonomy. Tentokrát přišel genom.
foto Oncillaen Leopardus pardinoides i Colombia. Af peggydaly. CC BY NC 4.0
Nestačilo se podívat
Výzkumníci analyzovali celé genomy 38 jedinců z rodu Leopardus, včetně 26 koček z problematického komplexu tygřích koček. Osm genomů získali z muzejních exemplářů, takže mohli porovnat současná zvířata s materiálem uloženým ve sbírkách po desetiletí.
Výsledek ukázal, že to, co se dlouho tvářilo jako několik populací jednoho či několika málo druhů, je ve skutečnosti mnohem složitější. Autoři rozlišili pět samostatných druhů tygřích koček a navíc novou poddruhovou linii z Peru.
Tilcayo se od svých nejbližších příbuzných oddělil přibližně před 1,4 milionu let. To není malá lokální odchylka v barvě srsti. Je to dlouhá samostatná evoluční historie, která zůstávala ukrytá mimo jiné proto, že tato zvířata vypadají na první pohled velmi podobně.
Právě tady nový druh ukazuje větší problém moderní zoologie. Příroda často nevytváří čisté škatulky, které bychom pohodlně rozeznali podle fotografie. Dvě linie mohou vypadat skoro stejně a přitom být geneticky oddělené stovky tisíc nebo miliony let.
Muzea začínají fungovat jako genetické archivy
Zvláštní roli v nové studii sehrála takzvaná museomika. Staré kožešiny, lebky nebo tkáně uložené v muzeích nejsou jen objekty pro vitrínu. Moderní metody z nich dokážou vytáhnout DNA a zasadit dnešní populace do mnohem širšího historického rámce.
Právě díky těmto vzorkům bylo možné znovu prověřit typová místa a staré taxonomické interpretace. Některá zvířata, která byla kdysi určena jen podle vzhledu a lokality, dnes dostávají druhou kontrolu pomocí genomu.
To má překvapivý důsledek: čím lepší máme genetické nástroje, tím častěji zjišťujeme, že biodiverzita není jen otázka objevování úplně nových organismů v džungli. Někdy nový druh už dávno leží v šuplíku muzea nebo žije na místě, kam biologové chodí desítky let.
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První nová kočkovitá šelma od roku 1923
Autoři studie označují tilcaya za první nově popsaný žijící druh kočkovité šelmy po více než sto letech. Posledním srovnatelným případem byla podle nich pampová kočka popsaná roku 1923.
Tohle číslo je působivé právě proto, že kočky nejsou nějaká přehlížená skupina mikroskopických červů. Patří mezi nejznámější savce vůbec. Mají výrazný vzhled, zajímají veřejnost, zoologové je sledují dlouhodobě a mnohé druhy jsou intenzivně studované kvůli ochraně přírody. Přesto jsme v roce 2026 zjistili, že jedna jihoamerická kočka nebyla jen zvláštní varianta něčeho známého. Byla to vlastní větev.
A možná o ní nevíme skoro nic
Paradoxem podobného objevu je, že vědecké jméno nám někdy teprve ukáže, jak málo toho víme. U tilcaya zatím neznáme spolehlivě celou oblast výskytu ani početnost populace. Víme, že pochází z bolivijských horských lesů Yungas, které ohrožuje odlesňování, požáry, zemědělství a těžba. Nevíme ale, kolik jedinců tam skutečně přežívá.
To má praktický význam. Pokud několik populací považujeme za jeden široce rozšířený druh, může jejich celková situace vypadat relativně bezpečně. Jakmile ale zjistíme, že jde o několik úzce rozšířených druhů, každý z nich může být mnohem zranitelnější, než se původně zdálo.
Taxonomie proto není jen akademická hra se jmény. Rozhoduje také o tom, co vlastně chráníme. Tilcayo je krásným příkladem organismu, který nebyl ukrytý proto, že by žil v nějaké pohádkově nedostupné části planety. Ukrytá byla jeho identita. Celou dobu jsme se na něj mohli dívat. Jen jsme nevěděli, na co přesně se díváme.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Current Biology – Phylogenomics and museomics reveal five distinct species of tiger cats in South America [2], DOI 10.1016/j.cub.2026.08.059 [3], Reuters – New cat species identified in Bolivia, first in over a century [4], Universidad de Antioquia – La ciencia revela cinco especies de tigrillos en Sudamérica [5]. img ai generated