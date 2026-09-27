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Vypadají sice hezky, ale dlouhodobě škodí. V koupelně je má 90 % Čechů.

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Měkký dotek pod nohama po sprchování zná každý. Jenže pod povrchem klasického koupelnového koberečku se může odehrávat něco, co vaše zdraví rozhodně nepotěší.
Vypadají sice hezky, ale dlouhodobě škodí. V koupelně je má 90 % Čechů.

Vypadají sice hezky, ale dlouhodobě škodí. V koupelně je má 90 % Čechů.

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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