Vypadají sice hezky, ale dlouhodobě škodí. V koupelně je má 90 % Čechů.

Vlhkost, která se nikam neztratí
Voda z mokrých chodidel se vsákne do hustých vláken během pár vteřin. Problém začíná v okamžiku, kdy koberec zůstane ležet na svém místě – rubová strana se přilepí k dlažbě a vlhkost nemá kudy uniknout. V koupelně bez kvalitního větrání se pak odpařuje pomalu, často celé hodiny.
Čím hustší a nadýchanější materiál zvolíte, tím déle trvá, než znovu proschne. A právě opakovaný kontakt s vodou bez dostatečného vyschnutí vytváří ideální prostředí pro bakterie, plísně a nepříjemné pachy. Gumová protiskluzová vrstva situaci ještě zhoršuje – pod ní se totiž vlhkost doslova uzamkne.
I když se povrch jeví suchý na dotek, spodní část může zůstat vlhká mnohem déle. Proto má smysl koberec pravidelně zvedat a kontrolovat stav podlahy pod ním. Mnohdy zjistíte, že dlažba je mokrá, i když byste to nečekali.
Co funguje lépe
Mikrovláknové předložky s protiskluzovým povrchem nabízejí podobnou měkkost, ale schnou výrazně rychleji než tradiční bavlněné varianty. Dokážou absorbovat velké množství vody a při správné péči vydrží dlouho svěží. Klíčové je nenechávat je trvale rozložené na mokré podlaze a dodržovat pokyny výrobce – ideálně je prát na minimálně 60 °C, pokud to materiál snese.
Silikonové nebo gumové podložky s přísavkami představují čistě praktické řešení do sprchového koutu. Vodu neabsorbují, snadno se oplachují, ale vyžadují pravidelné mytí a sušení z obou stran – pod přísavkami se totiž hromadí nečistoty a vlhkost stejně jako pod kobercem.
Dřevěné a bambusové rošty umožňují volný průchod vzduchu a voda z nich okamžitě odtéká. Přírodní materiál ale potřebuje péči – trvalý kontakt s vodou může dřevo ztemňovat a postupně narušovat jeho strukturu. Pravidelné osušení a občasné ošetření olejem prodlouží jejich životnost.
Moderní alternativou jsou předložky z křemeliny (diatomitu). Tyto tvrdé ekologické desky absorbují vodu během několika sekund, bleskově schnou a díky svému složení přirozeně zabraňují šíření bakterií a plísní.
Můžete se koberce vzdát úplně?
Pokud máte v koupelně dlažbu s protiskluzovým povrchem, textilní předložka vlastně není nutná. Bez ní udržíte podlahu čistší a eliminujete jeden zdroj vlhkosti navíc. Na hladkých, mokrých dlaždicích ale bezpečnost hraje první roli – jakýkoliv koberec musí pevně držet na místě, nesmí se kroutit na okrajích ani klouzat pod nohama.
Otázka tedy nezní, jestli mít koberec nebo ne. Spíš jde o to, jaký typ vyhovuje vašemu způsobu života a jak často jste ochotni ho udržovat. Protože i ten nejhezčí nadýchaný kousek může být zdravotní pastí, pokud mu nedopřejete pravidelné vyschnutí a důkladné vyprání.
Zdroje článku: cdc.gov, ofeminin.pl, ireceptar.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá