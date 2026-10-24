Vypadají jako harampádí ze sklepa, ale sběratelé za ně platí víc než měsíční výplatu. Pět věcí z babiččiny kuchyně, které mizí z bazarů

Začátkem února 2026 skončila na Aukru aukce starožitného mosazného kávomlýnku se zřetelným značením. Vydražitel za něj zaplatil 2 200 Kč. O sedm měsíců později, 4. září, odešel k novému majiteli červený smaltovaný hrnek s bílými puntíky za 260 Kč, tedy přesně ten typ, který v mnoha rodinách dodnes visí na hřebíku v chalupě. Mezi těmito dvěma částkami se odehrává celý příběh. Výdělek se většinou neskrývá v jediném zázračném kousku, ale v pečlivé prohlídce celé kredence, půdy či sklepa. Kdo správně určí pět nebo šest předmětů, může se snadno dopočítat k několika tisícům. U kompletního servisu nebo vzácnějšího souboru pak částka začíná atakovat hranice, nad nimiž se běžná rodina zamyslí. Prošli jsme letošní ukončené aukce i aktivní nabídky a sestavili přehled pěti kategorií, které stojí za to vytáhnout na světlo.
Smalt s puntíky a značkou Sfinx: hrnky, po kterých se znovu sahá
Smaltované nádobí představuje nejdostupnější vstupenku do světa retro sběratelství. Hodí se do chalupářské kuchyně, na poličku jako dekorace i k vaření. A kupci to vědí.
Nejpřesvědčivější letošní doklad nabízí starožitná modrobílá mísa s poklicí z dob ČSSR. O kus se přetahovalo pět dražitelů, aukce skončila 26. června na 490 Kč. Prodávající přitom poctivě uvedl průměr, objem, dekor i nápis Made in Czechoslovakia a nezamlčel ani otluky. Přesně takový popis kupujícím dodává jistotu.
Při prohlídce sklepa hledejte:
červený smalt s bílými puntíky, typicky hrnky, kastrůlky a konvice, značku Sfinx vyraženou na dně, v aktuálních nabídkách se nádoby této značky pohybují kolem 490 Kč, dekory ze 70. a 80. let, které prodejci rádi označují jako nedostatkové, kompletnost, tedy poklici, ucha a co nejméně odprýsknutých míst.
Jednotlivý hrnek vynese spíš nižší stovky. Trojice či čtveřice kusů v jednotném dekoru ale snadno přeskočí tisícovku.
Kávomlýnky, mlýnky na mák a kuchyňské váhy: mechanika musí fungovat
Nejvyšší jednotlivé částky v celém přehledu se točí kolem předmětů, kterými se kdysi kroutilo, mlelo a vážilo. Ruční mlýnky a mechanické váhy totiž kombinují poctivý materiál s funkcí, kterou si může kupec na místě vyzkoušet.
U mlýnků rozhoduje materiál. Mosaz, výrazné značení a solidní hmotnost vystřelily zmíněný kousek na 2 200 Kč. Vyhledávané jsou také německé značky PeDe a Zassenhaus či české mlýnky Garantie B.O. Opatrnost se ovšem vyplatí. Nástěnný mlýnek PeDe vystavený za 1 690 Kč zůstal letos v dubnu bez zájemce, stejně jako Zassenhaus Mokka za 890 Kč. Obyčejné železné mlýnky na mák z 60. a 70. let neodešly ani za 150 či 300 Kč. Rozdíl mezi požadovanou a skutečně zaplacenou sumou bývá propastný.
Kuchyňské váhy ukazují podobné rozpětí. Běžné staré váhy se v dubnu prodaly po souboji tří dražitelů za 447 Kč. Klasická Transporta se závažím se v září objevila v nabídce za 2 000 Kč a starožitná jednomisková stolní váha z litiny, kovu a keramiky dokonce za 3 300 Kč. U obou vyšších položek jde zatím o vyvolávací cenu, nikoli o uzavřený obchod. Mezi značky, po kterých stojí za to pátrat, patří ještě Soehnle a Kovozávody Semily.
Rozhodující je, zda váha drží nulu, zda běhoun klouže a zda nechybí sada závaží. U mlýnku zase to, zda při otáčení kličkou mele a šuplíček zapadá.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Cibulák z Dubí, nebo pravý Meissen? Talíř se vyplatí obrátit
Modrobílý cibulový dekor zná prakticky každá česká domácnost. Právě proto mnoho lidí podceňuje, co mají ve vitríně. Klíč k hodnotě leží na spodní straně porcelánu.
Podle Českého porcelánu nesl starší porcelán z Dubí v letech 1885 až 1956 zarámované označení MEISSEN. Novější výrobky mají značku ZWIEBELMUSTER. Nápis MEISSEN v oválu tedy ještě automaticky neznamená míšeňský originál. Pravá saská porcelánka Meissen podle vlastních stránek používá od roku 1722 zkřížené meče, ručně malované kobaltovou modří. Drobné odchylky v jejich podobě pomáhají odborníkům kus přesně datovat.
Jak to vypadá v praxi? Mísa Dubí/MEISSEN z let 1886 až 1956, popsaná jako bez otluku, se letos v dubnu vydražila za 309 Kč. Jeden kus tedy vydělá stovky. Jenže cibulák se v rodinách obvykle dědil po celých souborech: talíře, mísy, omáčník, konvice, hrnky. Kompletní nepoškozený servis z období dubského značení se pak dostává do úplně jiných řádů a vzácnější kusy pravého Meissenu dokážou na aukci překvapit i zkušené prodejce. Dubský porcelán podle nás láká hlavně tuzemské sběratele, zatímco míšeňské meče mají mezinárodní tah.
Bábovkové formy a formičky na cukroví: litina, měď a původní krabičky
Těžká litinová bábovková forma, kterou babička vytahovala jen na svátky, dnes patří k nejspolehlivěji prodejným položkám. Retro forma, pravděpodobně litinová, nalákala letos v květnu sedm dražitelů a skončila na 585 Kč. Litinová smaltovaná varianta šla v červnu za 350 Kč.
Výš se dostávají měděné kusy. Měděná forma z doby kolem roku 1880, průměr 25 cm, bez poškození, visí v říjnu v aktivní aukci za 3 200 Kč. Obdobné nabídky téhož prodejce se pohybují od 1 200 do 2 500 Kč. Kameninová forma za 700 Kč naopak počátkem října žádného zájemce nenašla.
Sezónní kapitolou jsou formičky na vánoční cukroví. Vosí hnízda, pracny, košíčky, trubičky na kremrole. Velká sada z ČSSR s původními krabičkami nadepsanými „Trubičky malé“ či „Košík“ byla v září nabízena za 499 Kč a zůstala neprodaná. Podobné balíčky se nyní objevují v rozmezí od 99 do 900 Kč. Prodejci argumentují poctivým starým plechem, který na rozdíl od novodobých formiček není tenký. S blížícím se adventem poptávka obvykle ožívá.
Domácí audit: jak z kredence vytěžit tisíce
Jednotlivý kus vydělá na drobnou útratu. Pozůstalost prohlédnutá systematicky vydělá mnohem víc. Pro ilustraci jsme sestavili modelový nález z letos skutečně prodaných položek:
Předmět Stav Částka Mosazný značený kávomlýnek prodáno 8. 2. 2026 2 200 Kč Bábovková forma, litina prodáno 19. 5. 2026 585 Kč Smaltovaná mísa s poklicí, ČSSR prodáno 26. 6. 2026 490 Kč Kuchyňské váhy prodáno 5. 4. 2026 447 Kč Cibulák Dubí, mísa prodáno 12. 4. 2026 309 Kč Smaltovaný hrnek s puntíky prodáno 4. 9. 2026 260 Kč Celkem 4 291 Kč
Šest běžných kusů tak dalo dohromady přes čtyři tisíce. Přidejte kompletní cibulákový servis, váhu Transporta se závažím nebo měděnou formu a součet se může vyšplhat k částce, za kterou se v mnoha regionech pracuje celý měsíc.
Aby se cena nerozplynula, osvědčuje se několik kroků:
Fotografujte ze všech stran, zvlášť značku na dně, poklici, závaží, kličku i vady. Hledejte ukončené aukce, nikoli jen aktivní nabídky. Aukro u nich uvádí „vyhráno“, „vyprodáno“ či „nikdo nezakoupil“ a datum konce. Popište materiál, rozměry, období a funkčnost. Úspěšné inzeráty z aukcí uvádějí průměr, objem, výšku i obsah sady. Nečistěte agresivně. Prach dolů, patina zůstává. Žádné broušení, lakování ani drhnutí značky abrazivem. Spousta prodejců záměrně uvádí „nálezový stav“ či „nečištěno“. Zvolte kanál. Aukro slouží jako cenové měřítko, retro bazar pro rychlý odbyt bez balení, skupiny na sociálních sítích jako doplněk pro úzké komunity.
Zachovalé, kompletní a snadno rozpoznatelné kusy se hodí současně do sbírky, retro kuchyně i na chalupu. Proto se z nabídky ztrácejí nejrychleji.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková