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Vypadají jako harampádí ze sklepa, ale sběratelé za ně platí víc než měsíční výplatu. Pět věcí z babiččiny kuchyně, které mizí z bazarů

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Smaltovaný hrnek, mosazný mlýnek, stará váha s miskou. Na Aukru se letos věci z kuchyní 50. až 80. let prodávají za stovky i tisíce korun.
Vypadají jako harampádí ze sklepa, ale sběratelé za ně platí víc než měsíční výplatu. Pět věcí z babiččiny kuchyně, které mizí z bazarů

Vypadají jako harampádí ze sklepa, ale sběratelé za ně platí víc než měsíční výplatu. Pět věcí z babiččiny kuchyně, které mizí z bazarů

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:00

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