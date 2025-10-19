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Vypadá to jako blbost s ručníkem. Ale po týdnu si lidé všímají rozdílu. Břicho se zplošťuje a držení těla se mění

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Představte si to: Ležíte na ručníku pět minut denně a začnete hubnout, i záda se srovnají. Zní to jako další z řady pochybných internetových triků, jenže na tuhle japonskou metodu nedá dopustit řada lidí.
Vypadá to jako blbost s ručníkem. Ale po týdnu si lidé všímají rozdílu. Břicho se zplošťuje a držení těla se mění

Vypadá to jako blbost s ručníkem. Ale po týdnu si lidé všímají rozdílu. Břicho se zplošťuje a držení těla se mění

Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 19.10.2025 11:40

Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:56

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Pět minut na ručníku může tělo protáhnout. Tuk na břiše ale tímto způsobem nezmizí

Poloha s ručníkem pod bedry může vytvořit pocit protažení a na chvíli změnit způsob, jakým člověk stojí nebo drží pánev. To může ovlivnit i to, jak břicho bezprostředně vypadá.

Není to ale totéž jako úbytek tukové tkáně. Tuk se během několika minut cvičení fyzicky „nepřesune“ ani nezmizí a změna obvodu pasu po protažení nemusí znamenat skutečné hubnutí.

Výzkum takzvaného lokálního spalování tuku navíc není tak jednoduchý, jak se někdy tvrdí. Některé studie naznačují, že specifický trénink může za určitých podmínek ovlivnit využití tuku v okolí pracujících svalů, výsledky ale nejsou jednoznačné. Krátké statické ležení na ručníku je od takového dlouhodobého tréninku velmi vzdálené.

Metodu lze tedy vnímat jako jednoduché protažení, pokud je člověku příjemné a nemá zdravotní omezení. Slib rychlého zeštíhlení pasu je ale něco úplně jiného.


Zdroje:

  1. PubMed – Abdominal aerobic endurance exercise reveals spot reduction exists https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38010201/
  2. PubMed – Subcutaneous fat alterations resulting from an upper-body resistance training program https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17596787/


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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportDeník

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