Vypadá jako obyčejná plechovka po babičce. Starý zásobník na kávu se ale prodává i za 18 000 Kč, klíčem je jeden detail na smaltu

Neděle 19. července 2026, 20:44. Na Aukru končí aukce s nenápadným názvem „Kupecký zásobník na kávu…TOP“. Prodejce z České Lípy nabízí měděnou nádobu ve stylu art deco, vysokou 104 centimetrů a s průměrem 39 centimetrů. Popis má tři slova: „bez vady, značený“. Přihazuje jediný zájemce a aukce se uzavírá na 18 000 Kč. Pro srovnání: o půl roku dřív, na Boží hod vánoční 2025, skončila na stejném portálu modře smaltovaná dóza s nápisem pro kávu, vysoká 16,5 centimetru. Na vyvolávací cenu 1 290 Kč nikdo nepřihodil. Obě nádoby kdysi sloužily k uchovávání kávy, přesto je dělí téměř patnáctinásobek ceny. Rozdíl vysvětlují materiál, rozměr, kompletnost a příběh, který lze z kusu vyčíst.
Kupecký zásobník na kávu z koloniálu: proč za něj sběratel zaplatí 18 000 Kč
Kupecký zásobník nestál v kuchyni na poličce. Patřil do koloniálu, kde kupec z mohutné nádoby odvažoval zrnkovou kávu do papírových sáčků. Takové kusy bývají větší, reprezentativnější a vyrobené z kvalitnějšího kovu. Často mají výdejní mechanismus, průzor nebo vyražené označení. Měděný exemplář z České Lípy splňuje téměř všechno: impozantní rozměr, ušlechtilý materiál, značení výrobce a stav, který prodejce označil za bezvadný.
Že nejde o obyčejné nádobí, potvrzují i muzejní sbírky. Celostátní databáze eSbírky eviduje v Muzeu kávy samostatnou podsbírku „Zásobníky na kávu“. Najdeme v ní například červený měděný zásobník z roku 1919 o výšce 76 centimetrů nebo ještě starší kus z roku 1880, který měří 90 centimetrů na výšku a 40 na šířku. Exemplář z Aukra je tedy rozměrově i materiálově příbuzný předmětům, které muzea katalogizují a vystavují.
Pro sběratele je právě tohle klíčové. Kupecký zásobník dokáže vyprávět konkrétní obchodní historii: kde stál, co se z něj prodávalo a kdo ho vyrobil. Domácí dóza takovou stopu zpravidla nemá.
Jeden detail stojí za pozornost. Kus vydražil jediný zájemce, takže cena 18 000 Kč nevzešla z dražební bitvy více kupců. Jde ale o skutečně dosaženou a zaplacenou částku, nikoli o zbožné přání prodávajícího. Že trh podobným předmětům přeje, dokládají i aktuální nabídky na stejném portálu: starožitný kupecký zásobník na kávová zrna za 8 000 Kč, kupecký zásobník z měděného plechu za 10 000 Kč nebo zásobník na sypké potraviny za 5 500 Kč.
Smalt, víko a nápis KÁVA: podle čeho rozeznat cenný zásobník od plechovky po babičce
Stáří samo o sobě hodnotu nezaručí. Meziválečná dóza může stát pár stovek, stejně stará nádoba v lepší kondici klidně několik tisíc. Rozhoduje souhra vlastností, kterou sběratelé posuzují téměř rituálně. Pokud doma narazíte na starou nádobu na kávu, zkontrolujte tyto znaky:
Materiál: měď, mosaz a kvalitní plech mají u kupeckých kusů výrazně vyšší potenciál než lehčí domácí nádobí. Původní povrch: neopravený smalt bez výrazných oprýskaných míst, u kovu patina bez pozdějšího lakování. Čitelný nápis: „KÁVA“ nebo „KAFE“ jednoznačně spojuje předmět s jeho funkcí a zvyšuje atraktivitu. Kompletnost: víko, tělo, případně výdejní mechanismus či průzor. Chybějící víko dokáže cenu srazit na zlomek. Značka výrobce nebo obchodu: vyražený nebo malovaný podpis dává předmětu původ a kontext. Rozměr: velké obchodní nádoby jsou vzácnější než malé kuchyňské dózy, kterých se vyrábělo nesrovnatelně víc. Stopy oprav: zatřené oťuky, dobarvené plochy a nevhodné renovace hodnotu snižují.
U smaltovaných kusů hraje roli i dekor. Prvorepublikové kuchyňské nádobí se zdobilo květinovými a geometrickými motivy, bílými proužky nebo zlatými linkami. Starožitnictví Lučický mlýn u modře smaltovaného džbánu z první republiky popisuje lisovaný ocelový plech, světle modrý smalt a bílé prstence, zároveň však poctivě uvádí menší oťuky a opravy barevným odstínem. Právě takové poznámky odlišují kus do vitríny od kusu na chalupu.
Podle nás platí jednoduché pravidlo: čím víc si o předmětu dokážete říct jen z pohledu na něj, tím lépe. Nápis prozradí účel, značka výrobce původ, rozměr místo použití a zachovalé víko kompletnost. Když všechny tyto stopy chybí, zbývá jen pěkná retro dekorace.
Cenová osa: od smaltované dózy za tisícovku po kupecký zásobník za desítky tisíc
Pro orientaci jsme sestavili přehled z veřejných nabídek a mediálních přehledů. Nejde o znalecký ceník, spíš o mapu, kam zhruba směřovat očekávání.
Typ předmětu Orientační cena Příklad Běžná smaltovaná dóza 500 až 1 500 Kč dóza 16,5 cm, Aukro, neprodána za 1 290 Kč Kvalitní prvorepublikový zásobník 3 000 až 6 000 Kč podle sekundárních přehledů Kompletní kuchyňská souprava kolem 10 000 Kč sada Ditmar Urbach za 9 900 Kč, prodaná Kupecký zásobník z mědi 5 500 až 18 000 Kč měděný kus 104 × 39 cm za 18 000 Kč
Portál Arecenze, který procházel výsledky aukcí, zaznamenal u různých zásobníků částky 1 050, 1 316, 2 055, 2 970 i 7 490 Kč. Rozptyl odpovídá tomu, jak pestrá je tahle kategorie. Stejný zdroj připomíná, že vysoká inzerovaná cena ještě neznamená uskutečněný obchod.
Zajímavou paralelu nabízejí kompletní kuchyňské soupravy. Lučický mlýn prodal prvorepublikovou sadu značky Ditmar Urbach s nápisem „Made in Czechoslovakia“, modrými medailony a růžemi za 9 900 Kč. Kromě dóz na kávu, cukr, rýži, housku, kroupy a čočku obsahovala menší kořenky, lahve na olej a ocet, závěsné dózy na mouku a sůl i původní váleček. Hodnotu tu vytvářela úplnost celku. Jednotlivá dóza z téže sady by vynesla mnohem méně.
Kdo by chtěl jít ještě výš, může se podívat na broušené sklo. Kvalitní české biedermeierové sklenice se podle aukční síně Artplus prodávají v řádu tisíců až stovek tisíc korun. Rozhoduje kvalita brusu či rytiny, původ, zachovalost, vzácnost motivu a autorství. Logika je tedy stejná jako u kávových zásobníků, jen o několik pater výš.
Než sáhnete po drátěnce: jak starý zásobník vyfotit, ošetřit a nabídnout k prodeji
Nejdražší chyba přichází hned na začátku. Majitel najde na půdě zašedlou nádobu, vezme leštidlo a drátěnku a během odpoledne z ní udělá zářivý kus. A sběratelská hodnota je pryč. Muzejní konzervátoři se v tomhle shodují. Americké Národní muzeum druhé světové války (National WWII Museum) doporučuje kovové artefakty bez odborné rady nečistit ani neleštit a připomíná, že oxidace může hodnotu naopak zvyšovat. Skotská muzejní asociace Museums Galleries Scotland radí patinu neodstraňovat a používat jen měkký suchý hadřík nebo štětec, bez vody a sprejových čističů. Texaská historická komise (Texas Historical Commission) doporučuje omezit se na jemné odstranění prachu a větší zásahy svěřit konzervátorovi.
Prakticky to znamená: žádná abraziva, odrezovače ani domácí přetírání. Nejdřív fotografujte, teprve potom případně opatrně oprašujte.
Dobrá fotodokumentace dává zájemci i odhadci jasnou představu:
celkový pohled zepředu, zezadu a z obou boků, víko, dno a vnitřek, detail nápisu „KÁVA“, „KAFE“ nebo jiné potraviny, značka výrobce či obchodu, oťuky, koroze, promáčkliny a případné opravy, snímek s metrem, aby byl vidět skutečný rozměr.
Při porovnávání cen se držte stejné kategorie. Měděný kupecký zásobník přes metr vysoký nemá smysl poměřovat s malou smaltovanou dózou, a naopak.
U předmětů s nejasným původem doporučuje viceprezidentka Asociace starožitníků Simona Šustková v rozhovoru pro Český rozhlas věc nafotit, obejít několik obchodů nebo se obrátit na odborníky. Jednotlivé nabídky se mohou výrazně lišit a srovnání ochrání před podhodnocením. Vedle starožitnictví a výkupů se nabízí i online cesta. Podle stránky Prodej na Aukru stačí po registraci a ověření účtu předmět vyfotit, vystavit a zvolit buď aukci, nebo pevnou cenu „Kup teď“. Portál přitom účtuje poplatek za úspěšný prodej, prvních dvacet nabídek měsíčně lze vystavit bez poplatku. U dražších kusů se hodí i ochrana kupujících: peníze zůstávají u Aukra, dokud kupec nepotvrdí doručení a stav zboží.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková