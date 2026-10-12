Vypadá jako obyčejná, ale není. 1 Kčs má dnes hodnotu 300 000 Kč. Poznáte ji snadno

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Když se řekne tradiční československá měna, většině z nás se okamžitě vybaví elegantní mince s motivem mladé ženy, která s láskou sází mladou lípu. Tato ikonická jednokorunová mince ražená s ročníkem 1957 provázela celé generace v každodenním životě. Byla to právě tato platidla, která cinkala v peněženkách při nákupu čerstvého chleba, sodovky nebo lístků do kina. Nádherně vyvedený reliéf z hliníkového bronzu o průměru 23 milimetrů a váze pouhých 4 gramů představoval mistrovskou ukázku užitého umění, jež dělala z obyčejného platidla malý estetický zážitek dostupný všem.
Příběh slavné autorky a legendární mincovny v Kremnici
Za zrodem jednoho z nejkrásnějších výtvarných motivů československé numismatiky stála mimořádně talentovaná akademická sochařka Marie Uchytilová-Kučová. Její návrh dívky sázející lípu v sobě nesl hlubokou symboliku naděje, přírody a národní hrdosti. Mince se razily po milionech kusů v proslulé mincovně v Kremnici, jež se pyšní staletou tradicí špičkového mincovního řemesla. Spojení nadčasového designu a prvotřídního zpracování vytvořilo dílo, které dodnes vyvolává vlnu hřejivé nostalgie a obdivu k tehdejším tvůrcům.
Detektivka pro sběratele: Jak se pozná skutečně vzácný unikát?
Ačkoliv se v běžných domácích krabičkách nejčastěji ukrývají klasické hliníko-bronzové oběhové jednokoruny, sběratelský svět v poslední době zažívá nevídaný boom díky exkluzivním edicím. V roce 2021 totiž společnost Numizmatika Kremnica vytvořila úchvatnou zlatou repliku tohoto ikonického motivu. Tento sběratelský klenot z ryzího zlata Au 999/1000 váží úctyhodných 70 gramů, má průměr 52 milimetrů a vznikl v přísně limitovaném nákladu pouhých 33 kusů. Právě tyto vzácné zlaté medaile dosahují v soukromých nabídkách a aukcích částek okolo 300 000 Kč.
Jak celou situaci na sběratelském trhu hodnotí experti? Pro specializovaný numismatický portál se vyjádřil přední odborník na staré mince: „Návštěvníci k nám do prodejny neustále nosí běžné hliníko-bronzové koruny s lípou a dožadují se statisíců korun, protože si přečetli titulek na internetu. Lidé si nepřečtou detaily nabídky a zaměňují novodobé investiční medaile z ryzího zlata s oběhovými platidly, kterých vyrazila kremnická mincovna desítky milionů kusů. Původní oběhová 1 Kčs z roku 1957 má sice pěkný sběratelský příběh a estetickou hodnotu, ale finančně se pohybuje v řádu desítek až stovek korun.“
Hledání pokladů na půdě a vzpomínky, které mají nevyčíslitelnou hodnotu
Zatímco původní oběhová koruna z roku 1957 potěší sběratele a pamětníky svou historickou hodnotou v řádu od 50 do 400 Kč podle stavu zachovalosti, novodobá zlatá edice z roku 2021 představuje luxusní investiční záležitost. Obrovský zájem o české a československé mince tak ukazuje, jak silný vztah k naší historii a krásnému designu stále chováme.
O tom, jak silná je vlna nostalgie spojená s hledáním pokladů, svědčí i oblíbené diskuse na sběratelském fóru Aukro, kde se objevil tento úsměvný komentář jednoho z čtenářů: „Tyhle senzační články mě fakt baví. Babička hned prohledala celý příborník, našla tam tři jednokoruny z roku 1957 a už plánovala, jak si za to koupí nový vůz. Pak jsme šli k numismatikovi a ten jí s úsměvem řekl, že jí za ně dá maximálně stovku za všechny, protože to jsou obyčejné hliníkové mince, a ne 70gramové zlato z Kremnice.“
Pokud doma ve starých krabičkách po prarodičích nebo na půdě najdete staré mince, rozhodně je nevyhazujte. Prodej přes specializované aukční portály nebo konzultace v odborném numismatickém obchodě vám mohou přinést radost z objevování naší minulosti. Máte i vy doma uschované staré mince z doby Československa? Napište nám do diskuse pod článkem své vzpomínky!
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná