Vypadá jako obří slunečnice a dorůstá až 2,5 metru. Mrazuvzdorná trvalka, která zaplní holý kout zahrady a kvete celé léto bez pomoci

Vezměte srdčité listy velké jako podnos, nasaďte nad ně desítky zlatožlutých hlav s tmavým středem a celé to vytáhněte do výšky dospělého muže. Výsledkem je kolotočník ozdobný, latinsky
Telekia speciosa. Botanická zahrada Kew ho řadí mezi hvězdnicovité s původním domovem od Evropy po Kavkaz. Zahradnictví Spomyšl jeho květy přirovnává k menším slunečnicím a ta podobnost na první pohled sedí. Kolotočník je ale vytrvalý, do slunce se nežene a nejlépe prospívá tam, kde slunečnice roční strádá: ve vlhkém, přistíněném zákoutí, kam se obvykle sází jen kapradiny a bohyšky. Vyplatí se vědět, co umí, kolik stojí a proč ho česká ochrana přírody sleduje bedlivěji než většinu záhonových trvalek. Žlutá „slunečnice“ do polostínu: jak vypadá kolotočník v plné síle
Podle profilu Královské zahradnické společnosti (
RHS) vyroste kolotočník do 1,5 až 2,5 metru a do šířky se rozkročí na půl metru až metr. Plné velikosti dosáhne během dvou až pěti let. Spomyšl u svých sazenic uvádí 120 až 180 centimetrů výšky a trs široký 80 až 120 centimetrů. Zahrada tedy získá rostlinu, která po pár sezonách přeroste plot.
Portál Botany.cz připojuje detaily, které z obrysu dělají obraz. Ze silného oddenku vyrážejí srdčitě vejčité spodní listy dlouhé 10 až 40 centimetrů, nahoře se otevírají úbory o průměru 5 až 9 centimetrů. Hmota listů vytváří hustý zelený polštář už v předjaří, žluť přijde později a vydrží dlouho.
Srovnání se skutečnou slunečnicí pomůže pochopit, v čem je kolotočník jiný:
Kolotočník ozdobný Slunečnice roční Životnost vytrvalá trvalka jednoletka Výška 1,5 až 2,5 m 2,5 až 4 m Květ mnoho úborů 5 až 9 cm jeden úbor až 30 cm Stanoviště vlhký polostín plné slunce Každý rok raší sám nutno znovu vysévat
Slunečnice tedy vsází na jedinou obří hlavu a jednu sezonu, kolotočník na objem, vytrvalost a mnoho menších květů. Kdo hledá žlutou dominantu do přistíněného koutu, má jasno.
V Česku kolotočník obvykle rozkvétá v červnu a kvete po celé léto. RHS řadí hlavní parádu do pozdního léta a začátku podzimu, takže v příznivém roce lze v září zastihnout poslední otevřené úbory.
Kam kolotočník vysadit, aby zaplnil prázdný kout zahrady
Recept na úspěch zní jednoduše: vlhko, polostín, závětří. RHS doporučuje vlhkou, nijak přehnaně úrodnou půdu a místo chráněné před silným větrem, který by vysoké lodyhy mohl poválet. Česká databáze flóry
Pladias k tomu přidává ekologická čísla. Vlhkostní hodnota 7 znamená půdy dobře zásobené vodou, ovšem bez trvalého zamokření. Stejné skóre pro živiny ukazuje na úživnější zem. Listy mají mezomorfní stavbu, tedy přizpůsobenou spíš svěžím než vyprahlým podmínkám.
Z toho plyne praktická mapa zahrady. Kolotočníku svědčí:
zadní řada polostinného záhonu, vlhký kout u zdi nebo plotu, kam nepraží odpolední slunce, okraj zahradního jezírka, prostor pod řídce olistěnými stromy.
Rozpálený jižní svah nebo písčitý záhon u terasy mu nesedne. Velké listy odpaří spoustu vody a v horku rychle chřadnou.
Kolik místa jedna rostlina obsadí? Z udávané šířky trsu jsme spočítali, že solitér zabere zhruba metr čtvereční. Pro souvislou zelenou stěnu dává smysl sázet rostliny 80 až 100 centimetrů od sebe; kdo chce rychlejší zapojení, může je sázet na 70 až 80 centimetrů. Skupina tří až pěti kusů už vytvoří kulisu, která zakryje kompost, nevzhledný plot nebo holou stěnu kůlny.
Podle nás kolotočník nejlépe slouží jako živá zelená opona ve větší zahradě. Zahradnictví Spomyšl i Planta naturalis ho doporučují do pozadí trvalkových výsadeb, parků a přírodně pojatých ploch. Na malé parcele obstojí jako jediný solitér v nejvlhčím rohu, víc kusů by drobný prostor přetížilo.
VIDEO Péče skoro bez pomoci: mráz, zálivka, slimáci a pár střihů
Zima mu starosti nedělá. RHS ho zařazuje do nejvyšší kategorie mrazuvzdornosti H7, tedy pod −20 °C. Zahradnictví Krulichovi uvádí odolnost až do −34 °C. V běžné české zahradě přezimuje bez chvojí, netkané textilie či jiného přikrývání.
Jakmile se rostlina ujme, vystačí si z velké části sama. Zálivka přichází ke slovu hlavně v prvním roce po výsadbě a pak při delším suchu. Místo denního kropení povrchu nejlépe funguje vydatná dávka, která provlhčí celý kořenový prostor. Hnojení na úživnějším stanovišti prakticky odpadá.
Jediným vážnějším nepřítelem jsou slimáci. RHS upozorňuje, že mladé listy na jaře rádi ožírají. Večerní obchůzka po dešti, ruční sběr a bariéra kolem čerstvě vysazených rostlin obvykle stačí. Starší trsy už plži tolik neohrožují. Choroby se kolotočníku podle RHS většinou vyhýbají.
Zbývá nůžkový zásah po odkvětu, kdy se odstraňují květní lodyhy. Zahradnictví FLOS navíc připomíná, že u citlivějších lidí může kontakt s rostlinou vyvolat kožní alergickou reakci, rukavice při stříhání se proto vyplatí.
Pěstování tak zvládne i úplný začátečník, pokud rostlině vybere správné místo.
Krása s invazním razítkem: proč kolotočník hlídat za plotem
Tady přichází háček, o kterém prodejní stránky mluví jen zřídka. Pladias vede kolotočník v Česku jako neofyt, tedy rostlinu u nás nepůvodní, s invazním statusem. Agentura ochrany přírody a krajiny ho zařazuje mezi
významné invazní rostliny. Botany.cz popisuje, jak se z parků a zahrad dostává k potokům, na lesní světliny, k cestám a do okolí sídel. Správa CHKO Slavkovský les zmiňuje jako příklad šíření okolí Mariánských Lázní.
Vlastnosti, které z kolotočníku dělají skvělou zahradní rostlinu, se v krajině mění v problém. Vlhký polostín u vody je přesně biotop, kde může vytlačovat domácí bylinná společenstva.
Pravidla pro zodpovědného pěstitele proto vypadají takto:
odkvetlé hlavy stříhat dřív, než semena dozrají a rozletí se, nevysazovat ho u potoků a vodotečí napojených na volnou krajinu, zbytky rostlin nevyhazovat za plot ani do lesa, semenáče, které se objeví mimo záhon, včas vytrhat.
Kolotočník do zahrady patří jen tehdy, když nad ním majitel drží dohled.
Říjen 2026: kolotočník po odkvětu, semena a plán na jaro
Na začátku října má kolotočník letošní květenství za sebou. Hlavy hnědnou, semena dozrávají a právě teď je nejvyšší čas sáhnout po nůžkách. Seřezání odkvetlých lodyh zabrání nežádoucímu samovýsevu a záhon zároveň působí upraveněji.
Kdo chce rostliny množit, má dvě cesty. RHS doporučuje vysévat semena do nádob hned po dozrání, tedy klidně v těchto dnech. Planta naturalis uvádí klíčení za dva až tři týdny a první květy semenáčů ve druhém roce. Výsev do květináčů je zároveň bezpečnější než nechat semena padat, kam se jim zachce.
Dělení trsů patří na jaro. Letošní termín je pryč, rozdělení přerostlého trsu si proto naplánujte na jaro 2027, ideálně ve chvíli, kdy začnou rašit první listy.
A pokud kolotočník teprve sháníte, v českých e-shopech jsme dohledali tyto ceny:
Prodejce Nabídka Cena Zahradnictví FLOS sazenice v květináči 11 cm 89 Kč Zahradnictví Spomyšl sazenice podle varianty 119 až 159 Kč Planta naturalis semena 41 Kč za 1 g, další gram 26 Kč Zahradnictví Krulichovi sazenice, prodej ukončen v roce 2025 dříve 68 Kč
Dostupnost se mění podle sezony; kontejnerované sazenice se dají vysazovat i na podzim, dokud nezamrzne půda.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková