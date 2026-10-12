Vypadá jako nepraktický kus vhodný na sběrný dvůr. Přesto se starý český nábytek z 30. a 40. let prodává za desetitisíce korun

Pár H 269 od Jindřicha Halabaly prošel v posledních letech nebývalým přehodnocením: dříve přehlížený kus užitkového nábytku se stal žádaným sběratelským artiklem s výrazným mezinárodním zájmem.
Kolik stojí H 269 v roce 2026, od bazaru po Christie’s
Cenový rozptyl modelu H 269 je značný a závisí především na stavu a provenienci. Vznikají ostré rozdíly mezi nálezovými exempláři, renovovanými kusy a licencovanými reedicí.
- Aukro, prosinec 2024: pár v nálezovém stavu prodán za 25 400 Kč (aukční záznam).
- Christie’s Paříž, 4. února 2026: pár vydražen za 3 810 EUR (přibližně 93 200 Kč).
- Arthouse Hejtmánek / Livebid, 4. června 2026: restaurovaný pár prodán za 55 000 Kč (vyvolávací cena 28 000 Kč) (aukční záznam).
- Aukro, květen 2026: jednotlivý kus prodán za 27 200 Kč; renovované křeslo se nabízelo za 58 000 Kč.
Na mezinárodních platformách 1stDibs a Pamono se ceny pohybují o řád výš: přibližně 115 000–137 000 Kč za kus, páry kolem 270 000 Kč. Licencovaná reedice od Modernisty startuje na 62 900 Kč bez potahového materiálu, takže dobře zrenovovaný originál vychází cenově srovnatelně s novou výrobou.
Proč obyčejné křeslo z obýváku přitahuje mezinárodní sběratele
Růst zájmu lze vysledovat v několika rovinách. Halabala nastoupil do brněnských UP závodů v roce 1930 jako hlavní architekt a v následujícím desetiletí přetvořil výrobní filozofii firmy směrem k sériové, dostupné a zároveň tvarově výrazné produkci. Jeho návrhy spojovaly účelnost, kvalitu a příznivou cenu s nezaměnitelným vzhledem, jak poukazuje kurátorka Klára Jeništová v rozhovoru pro Esprit.
Klíčové prvky, které zahraniční kupci v H 269 oceňují, jsou čisté funkcionalistické linie, ohýbané bukové područky plynule navázané na korpus, pohodlné sezení a doložené autorství. V těchto znacích čtou sběratelé stejná měřítka hodnoty jako u skandinávských nebo italských ikon stejné doby; pro srovnání se na Pamono uvádějí srovnatelná křesla Gio Pontiho.
Jak poznat Halabalu v garáži a vyhnout se nejčastějším pastem
Většina dochovaných kusů přežila desetiletí jako běžný užitkový nábytek: ztmavlé povrchy, přečalounění, šrámy nebo uvolněné spoje. Při vyklízení se takové křeslo snadno splyne s ostatním nábytkem, a tím vznikají ztráty ve směru podcenění nebo špatného pojmenování při prodeji.
První kontrolou je výrobní štítek nebo razítko UP či TON. Druhým hlediskem je silueta: u H 269 hledejte mohutné ohýbané područky tvořící souvislou křivku s konstrukcí a charakteristické proporce sedáku a opěradla. Třetí ověření spočívá v kvalitě spojů a původních materiálů.
Pozor na tzv. „céčko“ — u neznačených exemplářů bývá často jen volně připisováno Halabalovu okruhu. Specialisté z webu Krotitelé nábytku varují před záměnou s řadou 6950/6951/6953, kterou pro TON navrhl v roce 1957 Jaroslav Šmídek; Šmídkova křesla jsou subtilnější, s tenčím čalouněním a odlišnou stavbou. U neznačených kusů doporučují používat termín „připisováno“ a nechat posouzení odborníkům, kteří někdy nabízejí i bezplatné určení z fotografie.
Kde a jak prodat křeslo, které možná stojí desítky tisíc
Pro majitele existují tři základní cesty:
- 1) specializovaní výkupci zaměření na československý nábytek z 40.–70. let, kteří rychle odvezou, ocení a zaplatí;
- 2) prodej přes Aukro nebo síť starožitnictví kolem AntikPraha;
- 3) aukční domy typu Arthouse Hejtmánek, které mohou přinést vyšší výsledné ceny pro výrazné páry s doloženou proveniencí.
Před prodejem se vyplatí nafotit křeslo zepředu, zezadu, zespodu, detaily štítku nebo razítka, stav spojů, místa po opravách a stopy červotoče. Popsat rozměry, stabilitu a historii čalounění — tyto detaily zvyšují důvěryhodnost nabídky a tím i potenciální cenu.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková