Vypadá jako kýč z vietnamské tržnice, ale sběratelé starožitností vyplácejí 100 000 Kč. Nemáte ho doma?

Kouzlo starých časů: Když se v českých obývácích leskl francouzský šarm
Řeč je o legendárním historickém porcelánu známém pod souhrnným názvem Vieux Paris neboli Stará Paříž. Tento úchvatný porcelán, zdobený precizní ruční malbou a silným zlacením, si našel cestu do mnoha českých a československých domácností. Často se dědil z generace na generaci jako nejcennější rodinné stříbro. Lidé ho opatrovali v babiččiných sekretářích a vystavovali ho jen při těch nejslavnostnějších příležitostech. Pohled na jeho zářivé barvy a zlaté odlesky okamžitě evokuje atmosféru první republiky nebo poklidné nedělní obědy u prarodičů.
Příběh zrození: Jak soukromé dílny v srdci Francie dobyly svět
Historie tohoto porcelánu sahá do zlaté éry mezi lety 1770 a 1870. Na rozdíl od slavné královské manufaktury v Sèvres vznikal porcelán Vieux Paris v rukou více než třiceti menších soukromých dílen a talentovaných dekoratérů v severovýchodní části Paříže. Mezi nejznámější mistry patřil například Jacob Petit či dílna Dihl et Guérhard.
Tito tvůrci vsadili na neuvěřitelnou řemeslnou zručnost, bohaté zlacení nanášené tradičními metodami za použití rtuti či medu a detailní květinové motivy. Výsledkem byl luxusní, ale zároveň dostupnější porcelán, který si získal srdce milovníků estetiky po celé Evropě a stal se symbolem vytříbeného vkusu.
Sběratelská detektivka: Skrývá se u vás doma skutečný unikát?
Rozpoznat originální a vzácný kousek Vieux Paris od běžné produkce je pro laika pořádný oříšek. Klíčovým detailem, který překvapí mnohé hledače pokladů, je absence jakéhokoli značení. Přibližně 70 % veškeré produkce totiž nemá na spodní straně vůbec žádné razítko ani podpis.
Sběratelé se proto musí zaměřit na jiné detaily: kvalitu samotného porcelánového střepu, specifické odstíny barev a přirozené opotřebení zlacení na spodní hraně, které dokazuje stáří předmětu.
Jaká je skutečná hodnota a kde tento poklad bezpečně prodat?
Kolem váz Vieux Paris se v poslední době rozhořela divoká debata. Internetem totiž proběhla zpráva o váze z roku 1880, která se na portálu Aukro nabízí za astronomických 100 000 Kč s možností okamžitého nákupu za 125 000 Kč. To je sice pravda, ale nikdo ještě neví, zda si ji někdo skutečně koupí. Aukce běží do neděle 6. září a zatím u ní není žádný příhoz.
Ve skutečnosti se běžné, zachovalé párové sady na českém trhu prodávají za velmi příjemné částky od několika set korun do zhruba 4 000 Kč, což je stále krásná odměna za zapomenutý kousek z půdy. Podle prodaných aukcí na Aukru se reálná hodnota běžných váz Vieux Paris pohybuje od 50 Kč za poškozené kusy až po zhruba 4 000 Kč za zachovalé exempláře. Pokud takovou vázu doma objevíte, nejlepší cestou k prodeji jsou specializované aukční domy nebo prověřené sběratelské portály.
Babiččin příborník proto rozhodně prozkoumejte. Možná v něm neobjevíte miliony, ale kus nádherné historie a poctivého řemesla rozhodně ano. A kdo ví, třeba právě váš exemplář patří k těm vzácnějším kusům s doloženou proveniencí, které mohou dosáhnout i vyšších částek. Máte doma také nějaký starý porcelán, k němuž se váže rodinná vzpomínka?
Zdroje článku: Old Paris Porcelain: A History for Collectors, VIEUX PARIS, Les Manufactures de porcelaine de Paris Le Magazine de Proantic, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová