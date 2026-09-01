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Vypadá jako kýč z vietnamské tržnice, ale sběratelé starožitností vyplácejí 100 000 Kč. Nemáte ho doma?

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Dennívýzva
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Vzpomenete si ještě na návštěvy u babičky, kde se v prosklené vitríně leskl nádherný, bohatě zlacený porcelán? Tyto křehké skvosty s květinovými motivy přečkaly generace a dnes na internetu budí obrovské vášně.
Vypadá jako kýč z vietnamské tržnice, ale sběratelé starožitností vyplácejí 100 000 Kč. Nemáte ho doma?

Vypadá jako kýč z vietnamské tržnice, ale sběratelé starožitností vyplácejí 100 000 Kč. Nemáte ho doma?

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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