Vypadá jako kus dřeva určený na sběrný dvůr. Přesto se starý ponk po dědečkovi prodává i za 50 tisíc korun

Majitel ho hodí na Bazoš za dva tisíce, přidá fotku z mobilu a poznámku „osobní odběr, červotoč“. Ve stejnou chvíli na evropské designové platformě Pamono nabízí dealer identicky starý kus za 1 755 eur, v přepočtu při kurzu ČNB z 25. června 2026 přibližně 42 600 korun. Jiný ponk na téže stránce visí za 3 104 eur, tedy asi 75 300 korun. Rozdíl netvoří kvalita dřeva ani stáří. Tvoří ho publikum, jazyk nabídky a prodejní kanál.
Kolik stojí ponk v české inzerci, a kolik na mezinárodním trhu
Česká bazarová realita v roce 2026 vypadá střízlivě. Na Bazoši se staré truhlářské ponky pohybují v rozpětí 1 000 až 13 000 korun. Na Aukru skončila aukce kusu s popisem „na renovaci, červotoč“ na 1 499 korunách, bez jediného příhozu. Jazyk inzerátů pracuje s výrazy jako „poškozený“, „k opravě“, „těžký, nutno odvézt“.
Mezinárodní designové platformy operují v jiném registru. Na 1stDibs visí francouzský établi z oblasti Alp z 80. let 19. století za 4 680 dolarů, tedy zhruba 100 100 korun. Další francouzský kus z téhož období, s celodelším svěrákem a výraznou patinou, stojí 4 000 dolarů, asi 85 600 korun. Německý dubový ponk kolem roku 1900, restaurovaný a navoskovaný, se nabízí za 1 452 dolarů, přibližně 31 100 korun. Americký kus z přelomu století s původním štítkem a dvěma svěráky drží cenovku 4 595 dolarů, kolem 98 300 korun.
Cenový rozptyl je obrovský. A klíčový poznatek z rešerše zní: hranici kolem padesáti tisíc a výš překračují kusy, které už opustily lokální dílenský kontext a vstoupily do mezinárodního designového oběhu.
Proč designový trh platí za opotřebení prémiovou cenu
Na Chairish prodejce popisuje starý ponk jako „sochařský kus s duší“ a rovnou navrhuje jeho využití jako konzole, psacího stolu nebo kuchyňského ostrůvku. Na 1stDibs se opakují formulace „krásná patina“, „původní svěrák“, „zachovaná zásuvka“. Architectural Digest v roce 2026 přímo ukazuje antický řeznický blok a starý francouzský stůl jako kuchyňský ostrov v moderním interiéru.
Co lokální inzerát označí za vadu, designový trh přeloží do autenticity. Stopy po dlátě, ztmavlé dřevo, ohlazená hrana svěráku: to všechno funguje jako důkaz, že kus prošel desítkami let skutečné práce. A právě tato čitelná historie přitahuje kupce z interiérového segmentu: dekoratéry, majitele restaurací, milovníky industriálního a rustikálního bydlení.
Podle nás jde o trvalejší posun, nikoli o přechodnou vlnu. Kategorie „carpenter’s workbench“ na 1stDibs obsahuje desítky aktivních i prodaných položek z Francie, Maďarska, Dánska či Švédska. Poptávka se opakuje napříč zeměmi a vychází ze stejné logiky, z touhy po autentickém povrchu s viditelnou historií.
Jak poznat ponk, který má šanci na vyšší hodnotu
Prémiové nabídky na mezinárodních platformách opakovaně zdůrazňují stejnou sadu znaků. Sestavili jsme z nich praktický přehled:
- Materiál: tvrdé dřevo (dub, buk, javor, kaštan). Měkké jehličnaté desky hodnotu výrazně snižují.
- Stáří: ideálně před rokem 1930, nejlépe z konce 19. století.
- Původní svěrák: funkční dřevěný nebo kovový, nejlépe s viditelným opotřebením.
- Zásuvka a police: dochované originální úložné prvky zvyšují atraktivitu.
- Patina: neodstraněná, nebroušená, bez moderního nátěru. Nabídky systematicky zdůrazňují „patina ponechána“ a „původní stav“.
- Konstrukční stabilita: kus musí stát pevně, bez viklání a bez hrubých oprav.
- Značení výrobce: ražby typu Ulmia nebo Nooitgedagt přidávají identifikovatelnou provenienci.
- Rozměrová velkorysost: delší a mohutnější kusy mají lepší pozici pro interiérové využití.
Zásadní pravidlo pro každého, kdo zvažuje prodej: nebrousit do syrového dřeva, nepřetírat moderním lakem, nevyhazovat původní svěrák ani zásuvku, nezkracovat nohy. Citlivé ošetření (vyčištění, voskování, stabilizace) hodnotu podrží. Agresivní přestavba ji spolehlivě srazí.
Značka versus provenience: dvě cenové ligy starých ponků
Na trhu se rýsují dvě odlišné vrstvy. Značkové dílenské kusy, německá Ulmia za přibližně 33 000 korun, holandský Nooitgedagt na Pamono za 950 eur (asi 23 000 korun), obsazují střední cenovou hladinu. Prémiovou vrstvu drží francouzské établi z 19. století a kusy s prokazatelným alpským nebo regionálním původem, kde cenovky šplhají k 85 000 až 100 000 korunám.
Cenově tak starý ponk už stojí vedle seriózního dobového nábytku. Na 1stDibs se španělský příborník z 20. let prodává za 3 800 dolarů, francouzský příborník ve stylu art deco za 5 928 dolarů, komody ze stejného období začínají kolem 1 850 dolarů. Ponk za 4 000 až 4 680 dolarů v tomto kontextu nepůsobí jako kuriozita; zapadá do cenového spektra sběratelského nábytku první třetiny 20. století.
Nářadí v zásuvce může mít vlastní sběratelskou cenu
Kdo najde ponk, často najde i obsah jeho zásuvky. A ten stojí za pozornost. Na 1stDibs se kompletní Stanley No. 55 Combination Plane v původní krabici nabízí za 425 dolarů, tedy přes 9 000 korun. Mosazný úhelník Stanley z palisandrového dřeva drží cenovku 225 dolarů, asi 4 800 korun. Dokonce nekompletní hoblík Stanley No. 12½ s chybějícím klínkem má obchodovatelnou hodnotu kolem 2 100 korun.
Původní značkové nářadí nalezené spolu s ponkem tak může celkovou atraktivitu nabídky znatelně posílit, nebo tvořit samostatnou sběratelskou vrstvu, která se prodá zvlášť.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková