Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vypadá jako kus dřeva určený na sběrný dvůr. Přesto se starý ponk po dědečkovi prodává i za 50 tisíc korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Někde v garáži na severní Moravě stojí dubový kolos se svěrákem, zásuvkou a vrstvou prachu.
Vypadá jako kus dřeva určený na sběrný dvůr. Přesto se starý ponk po dědečkovi prodává i za 50 tisíc korun

Vypadá jako kus dřeva určený na sběrný dvůr. Přesto se starý ponk po dědečkovi prodává i za 50 tisíc korun

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Vypadal jako skleněná cetka z blešáku. Žena ho léta nechávala v krabičce, než jí v aukční síni řekli, že drží diamant za 40 milionů
Vypadal jako skleněná cetka z blešáku. Žena ho léta nechávala v krabičce, než jí v aukční síni řekli, že drží diamant za 40 milionů
Jílovitá půda u novostavby vypadá jako beton. Stačí přidat dvě věci a poroste v ní i magnólie nebo hortenzie
Jílovitá půda u novostavby vypadá jako beton. Stačí přidat dvě věci a poroste v ní i magnólie nebo hortenzie

Vrstva kompostu o síle pět až deset centimetrů a hrst hrubého gritu dokážou z betonově tvrdé jílovky u...

Porcelán z Česka se draží za statisíce a lidé ho mají v kredenci vedle běžného nádobí. Klíč je značka na spodní straně, kterou laik přehlédne
Porcelán z Česka se draží za statisíce a lidé ho mají v kredenci vedle běžného nádobí. Klíč je značka na spodní straně, kterou laik přehlédne

2. prosince 2025 klepl virtuální kladívko na slavkovský šálek s vedutou Pražského hradu. Konečná cena: 60...

Cukety z minulého roku stále jako čerstvé. Zahradník s 30letou praxí ukázal 10 metod, o kterých většina lidí nemá tušení
Cukety z minulého roku stále jako čerstvé. Zahradník s 30letou praxí ukázal 10 metod, o kterých většina lidí nemá tušení

Pokud nechcete bohatství v podobě zralých cuket jen tak vyplýtvat, naučte se, jak je správně skladovat....

Po sklizni rajčat většina zahrádkářů vytrhá celé keře i s kořeny. Právě ten kořen ale drží pohromadě půdu, kterou budete potřebovat na jaře
Po sklizni rajčat většina zahrádkářů vytrhá celé keře i s kořeny. Právě ten kořen ale drží pohromadě půdu, kterou budete potřebovat na jaře

Když v září vytáhnete keř rajčete i s kořeny, připravíte půdu o síť kanálků, která celou zimu drží vodu,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.