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Vypadá jako kovová socha, ale je to muzeum. Bilbao změnil návrh vytvořený pomocí leteckého softwaru

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Na břehu řeky Nervión se leskne budova, jejíž křivky vypadají, jako by je nebylo možné spočítat ani postavit. Guggenheimovo muzeum v Bilbau otevřené v říjnu 1997 je dnes světovou ikonou architektury. Při realizaci odvážného návrhu Franka Gehryho přitom pomohla technologie původně používaná při vývoji letadel.
Vypadá jako kovová socha, ale je to muzeum. Bilbao změnil návrh vytvořený pomocí leteckého softwaru

Vypadá jako kovová socha, ale je to muzeum. Bilbao změnil návrh vytvořený pomocí leteckého softwaru

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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