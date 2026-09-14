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Vypadá jako hořící moře a rozkvete i pod sněhem. Tento keř promění i nudný dvorek v rajskou zahradu

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Když zahrada spí pod šedou zimní přikrývkou, jeden keř si vybírá právě ten nejpustší čas k velkolepé show. Vilín rozbaluje květy přímo do sněhu a mrazivého vzduchu – a dokáže to bez jediného poškození.
Vypadá jako hořící moře a rozkvete i pod sněhem. Tento keř promění i nudný dvorek v rajskou zahradu

Vypadá jako hořící moře a rozkvete i pod sněhem. Tento keř promění i nudný dvorek v rajskou zahradu

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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