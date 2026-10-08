Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vypadá jako haraburdí, ale sběratelé nabízejí až 30 000 Kč na ruku. Mnoho starších lidí ho má doma

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vzpomínáte si na ten pocit, když jste jako malí seděli u babičky v obýváku a fascinovaně zírali na broušené sklo za naleštěnými skleněnými dvířky? Tento ikonický kus nábytku, který v 60. a 70. letech nechyběl snad v žádné československé domácnosti, dnes zažívá neuvěřitelnou renesanci.
Vypadá jako haraburdí, ale sběratelé nabízejí až 30 000 Kč na ruku. Mnoho starších lidí ho má doma

Vypadá jako haraburdí, ale sběratelé nabízejí až 30 000 Kč na ruku. Mnoho starších lidí ho má doma

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:00

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Důchodce dostal pokutu 50 000 Kč. „Celý život jsem netušil, že toto nesmím u sebe doma dělat“
Důchodce dostal pokutu 50 000 Kč. „Celý život jsem netušil, že toto nesmím u sebe doma dělat“
Nejodpornější pomazánka socialismu zažívá návrat. Sociální sítě se hemží fotkami a recepty
Nejodpornější pomazánka socialismu zažívá návrat. Sociální sítě se hemží fotkami a recepty

Její název nezní právě lákavě a při pohledu na některé fotografie může člověka přejít chuť. Přesto se po...

Kam se hrabou ostatní akčňáky. Dnes ve 20:00 předvede Nova Cinema testosteronové peklo, co v roce 2016 zbouralo kina
Kam se hrabou ostatní akčňáky. Dnes ve 20:00 předvede Nova Cinema testosteronové peklo, co v roce 2016 zbouralo kina

Máte náladu na něco, co vás vytrhne z šedi všedních dnů a vrhne do světa, kde se rozhoduje o osudu celé...

Ideální rozcvička pro mozek: Vypočítejte rovnici 4(2x - 7) - 3(x + 2) + 5 = -2x + 1
Ideální rozcvička pro mozek: Vypočítejte rovnici 4(2x - 7) - 3(x + 2) + 5 = -2x + 1

Příklad, který je stejně šedý, jako jeho pozadí - jen čistá rovnice, která si žádá vaši plnou pozornost....

Stojí 2 Kč a pere fantasticky. Tuto vychytávku už léta používám místo drahých pracích prostředků
Stojí 2 Kč a pere fantasticky. Tuto vychytávku už léta používám místo drahých pracích prostředků

Když jsem před pěti lety stála v drogerii a koukala na cenovky pracích prášků, projel mi hlavou nápad. Co...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.