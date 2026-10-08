Vypadá jako haraburdí, ale sběratelé nabízejí až 30 000 Kč na ruku. Mnoho starších lidí ho má doma

Srdce socialistického obýváku: Když nábytek nebyl jen nábytek
Řeč je o proskleném retro sekretáři – majestátním kusu nábytku s tmavě hnědým lakovaným povrchem, typickou vitrínou a celistvými skly, který byl skutečným výstavním štítem každé rodiny. Kdo by si nepamatoval tu hrdost, s jakou se do něj ukládaly sváteční porcelánové servisy, cenné skleničky, rodinné fotografie a občas i těžko dostupné západní sladkosti? Nebyl to jen úložný prostor. Byl to symbol statusu, důkaz vkusu a útulnosti, kterou dokázal vnést i do nově vznikajících panelákových bytů. Dnes, po desítkách let zapomenutí, se tento kus historie vrací jako vyhledávaný designový drahokam, po kterém touží nová generace milovníků retro stylu.
Bruselský zázrak: Když československý design dobyl svět
Možná vás to překvapí, ale tyto sekretáře nejsou jen obyčejnou sériovou výrobou. Jejich historie sahá k fenomenálnímu úspěchu československého designu na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu. Právě tam se zrodil takzvaný bruselský styl – lehkost, elegantní šikmé nožky, nadčasové linie. Národní podniky jako Interiér Praha nebo UP závody a slavní designéři Jindřich Halabala, Jiří Jiroutek či František Mezulánik vytvářeli nábytek, který nebyl jen funkční, ale měl nepopiratelnou uměleckou hodnotu. Vyráběl se z kvalitních dýh a jeho elegance obdivuje celý svět dodnes. Československo tehdy patřilo k designové špičce a tyto kousky jsou důkazem, že i v plánovaném hospodářství mohl vzniknout prvotřídní produkt.
Detektivní pátrání: Jak odlišit bezcennou skříň od pokladu za desetitisíce
Ne každý sekretář z chalupy vám ale zajistí pohádkové bohatství. Sběratelé jsou nesmírně vybíraví a klíčem k úspěchu je detailní identifikace. Hledejte papírové štítky na zadní straně, značky výrobce nebo výrobní číslo. Velmi cenné jsou například ikonické modely jako J-105 od Jindřicha Halabaly nebo kousky ze série U-450 od Jiřího Jiroutka. Rozhoduje také stav – původní nepoškozené skleněné výplně, zachovalý lak a funkční zámky výrazně zvyšují hodnotu.
Trh s retro nábytkem má ale svá přísná pravidla. Skutečnost, že někdo nabízí retro sekretář za 30 000 Kč, ještě neznamená, že má takovou hodnotu. Sběratelsky cenné jsou pouze autorské originály ve špičkovém stavu nebo profesionálně zrestaurované ikony bruselského stylu. Obyčejný sektorový nábytek, kterým byly v 70. letech zaplaveny československé obýváky, má dnes hodnotu spíše sentimentální nebo nulovou.
Pokud tedy vlastníte běžný, mírně poškrábaný kus bez autorského podpisu, jeho reálná cena se bude pohybovat spíše v řádu stokorun.
Od stovek po desetitisíce: Kde retro poklad nejlépe zpeněžit
Rozptyl cen je dnes opravdu fascinující. Zatímco v dobách totality stál takový sekretář podstatnou část měsíčního platu (často 1 500 až 3 000 Kčs), dnes se běžné nerenovované kousky na Bazoši prodávají za symbolických 300 až 3 000 Kč, případně je lidé přenechávají zdarma za odvoz. Na druhé straně stojí špičkově zrestaurované designové skvosty v retro galeriích, jejichž cenovka se šplhá od 15 000 až k neuvěřitelným 90 000 Kč!
Pokud se rozhodnete svůj retro nábytek prodat, nejlepší cestou jsou specializované aukční domy nebo prověřené internetové aukce, kde cenu určí samotný trh. Než ale starou skříň definitivně odepíšete, pořádně ji prohlédněte. Možná se právě na vaší půdě skrývá zapomenutý designový klenot! Pro sběratele je to svatý grál. Máte doma ještě nějaký kousek z dob socialismu, na který nedáte dopustit?
Zdroje článku: glamourcabaret.cz, vedazive.cz, extrafit.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková