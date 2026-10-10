Vypadá jako bezcenný kousek z pozůstalosti. Přesto se staré lisované popelníky prodávají za tisíce korun

Přesně takové předměty se po celém Československu desítky let válely na stolech, v obývacích a v kuchyních, aniž kdokoli tušil, že za jejich tvarem stojí konkrétní člověk: Rudolf Schröter, návrhář Rudolfovy hutě v Dubí u Teplic. Dnes, kdy sběratelský trh s československým lisovaným sklem ožívá, rozhoduje o ceně jediná věc: dokážete anonymní pozůstalostní kus přiřadit ke konkrétnímu autorovi, modelu a období?
Kdo byl Rudolf Schröter a proč jeho jméno zůstalo skryté
Rudolf Schröter (1887–?) strávil desítky let navrhováním lisovaného skla pro Rudolfovu huť, součást firmy Josef Inwald. Jeho vzory se vyráběly od desátých let dvacátého století až do konce padesátých let, některé přežily ještě do šedesátek v produkci Sklo Unionu a dalších závodů, včetně Rosic u Brna. Podle odborné studie Dejana Vorgiće jeho stopa v pramenech po roce 1958 slábne a osud autora nebyl plně objasněn.
Paradox? Schröterovy výrobky zaplnily domácnosti v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Goethe-Institut ho trefně označil za „dobře utajeného skláře“: každý znal ten těžký popelník z kredence, málokdo znal jméno člověka, který ho nakreslil. Sériová výroba bez signatury, všední užitková funkce a dlouholeté přehlížení lisovaného skla ve prospěch „autorského“ hutního skla spolehlivě pohřbily Schröterovu veřejnou reputaci na celá desetiletí.
Proč stejný popelník stojí na Aukru stovky a na Pamonu tisíce
Cenový rozptyl u Schröterových kusů je pozoruhodný a závisí na třech proměnných: platformě, kvalitě atribuce a způsobu prezentace.
- Aukro, ambrový podnos s popelníkem — nabídková cena 400 Kč (září 2026), stručný popis, bez katalogového čísla.
- Aukro, popelník/miska Art Deco — vyvolávací cena 2 000 Kč (září 2026), uvedený autor, datace kolem roku 1950.
- Pamono, model č. 12533 — nabídka 190 USD (přibližně 4 400 Kč), kompletní metadata: autor, výrobce Rudolfova Hut, designové období 1947, výrobní éra padesátá léta, stav, poznámka o absenci atribuční značky.
Rozdíl mezi čtyřmi sty a čtyřmi tisíci korun za typologicky příbuzné předměty nevytváří materiál ani stáří. Vytváří ho míra identifikace. Na Pamonu prodejce přidal autora, modelové číslo, období návrhu i výroby a anglický popis cílený na architekty a interiérové profesionály. Na domácím bazaru totéž sklo často figuruje jen jako „staré sklo“ nebo „popelník z pozůstalosti“. Cenový skok tak podle nás způsobuje právě okamžik, kdy těžký kus přestane být anonymní a získá příběh doložitelný katalogem.
Za pozornost stojí i efekt sady versus solitéru. V červenci 2023 se na Aukru prodala čtrnáctidílná sada lisovaného skla Inwald/Schröter včetně jednoho popelníku za 2 400 Kč celkem. Jednotlivý identifikovaný kus přitom dokáže sám dosáhnout srovnatelné částky. Rozpuštění v sadě hodnotu rozmělňuje.
Jak poznat Schröterův popelník bez podpisu: praktický trojkrok
Absence signatury je u Schröterova skla pravidlem, nikoli výjimkou. Pamono u modelu 12533 výslovně uvádí „žádná atribuční značka“. Identifikace proto stojí na vizuálním srovnání s odbornými databázemi a katalogy.
- Porovnejte siluetu a reliéf s Czech Glass Guide. Tato placená databáze eviduje pod Rudolfem Schröterem 243 záznamů a v kategorii lisovaných popelníků celkem 119 položek. Klíčové jsou obrys, členění hran, vzor dna, rozměry a barevnost.
- Dohledejte odborné přehledy. Vorgićova studie v Pressglas-Korrespondenz obsahuje časovou osu Schröterovy práce a reprodukce katalogových listů, které umožňují přímé srovnání tvarů.
- Konzultujte s institucí. Regionální muzeum v Teplicích sídlí v teplickém zámku a dlouhodobě pracuje se sklářským dědictvím regionu. Před návštěvou vyfotografujte celek zepředu i shora, boční profil, dno, detail reliéfu, případné značení „Czechoslovakia“ a všechna poškození. Připojte přesné rozměry a barvu na denním světle.
Bez tohoto postupu hrozí, že hodnotný kus skončí v kontejneru, anebo naopak, že běžný sériový výrobek bez sběratelského zájmu získá neopodstatněnou cenovku.
Schröter versus ostatní autoři: kde stojí v aukčním srovnání
Samotné Schröterovo jméno automaticky nezaručuje nejvyšší příčku. V otevřených výsledcích Prague Auctions z roku 2026 dosáhly dvě lisované vázy Františka Víznera z roku 1963 cen 2 200 Kč a 1 300 Kč, zatímco pár barevných Schröterových váz z roku 1955 odešel za 700 Kč. Adolf Matura se svou vázou z roku 1970 skončil na 290 Kč.
Co z toho plyne? Špičkové autorské sklo šedesátých a sedmdesátých let může Schrötera překonat. Schröterův popelník má ovšem jinou devizu: ranější původ, artdecový až funkcionalistický tvar a příběh „utajeného skláře“, který rezonuje u kupců hledajících autentický vintage objekt s doložitelným původem. Tři odlišná publika (sběratelé československého skla, překupníci a interiéroví designéři) přistupují k těmto kusům s různou motivací, a právě proto se cena identického předmětu mění podle toho, kde a komu ho nabídnete.
Kde prodat identifikovaný Schröterův kus za odpovídající částku
Kdo drží v ruce ověřený Schröterův popelník, má tři reálné kanály:
- Aukro — nejrychlejší domácí cesta, široká základna kupujících, ale nižší průměrné dosažené částky.
- Prague Auctions — kurátorský rámec, srovnání s dalšími autory československého skla, vyšší důvěryhodnost pro vážnější sběratele.
- Pamono — mezinárodní designové publikum, dolarové ceny, nutnost kvalitní anglické katalogizace s metadaty.
Podle nás má největší šanci na zajímavou cenu kus prodávaný samostatně, s přesnou atribucí ke konkrétnímu vzoru, kvalitními fotografiemi a jasně popsaným stavem. Rozpuštění v sadě „starého skla“ cenový potenciál spolehlivě sráží.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková