Vynikající domácí croissanty, které chutnají lépe než kupované – děti je milují a z jedné dávky jich udělám klidně 20

Když se odpoledne ozve chuť na něco sladkého ke kávě, nemusí hned přijít na řadu těžký moučník. Stačí pár křehkých croissantů, které se při pečení rozvoní máslem a ovocnou marmeládou a na povrchu získají krásně zlatavou barvu. Křehké croissanty s ovocnou marmeládou jsou uvnitř jemné, na okrajích příjemně křupavé a díky lehce nakyslé náplni nepůsobí přeslazeně. Právě takové domácí pečivo se hodí k pomalému víkendovému ránu i odpolednímu čaji.
Zajímavé je spojení klasického křehkého těsta se skyrem a špaldovou moukou. Máslo zůstává důležité pro jemnost a typickou máslovou chuť, zatímco skyr přidává těstu vláčnost a lehce nakyslý tón. Špaldová mouka má výraznější, lehce oříškovou chuť, která se dobře snoubí s ovocnou marmeládou. Nejlépe proto fungují džemy s výraznější ovocnou chutí a trochou kyselosti, například malinový, višňový, rybízový nebo švestkový.
Tyto croissanty mají ještě jednu příjemnou vlastnost. Nemusíte připravovat velkou dávku pečiva na celý den, protože z jednoho těsta vznikne dvacet menších kousků. Dobře se hodí na snídani, svačinu i jako něco malého ke kávě, když přijde návštěva. Nejlepší jsou čerstvé, ale pokud nějaké zůstanou, stačí je krátce prohřát v troubě a znovu získají část své křehkosti.
S náplní se dá podle sezony hezky pracovat. V létě se hodí malinová nebo rybízová marmeláda, na podzim zase švestková nebo jablečná se skořicí. Pokud máte rádi výraznější chuť, můžete k marmeládě přidat několik nasekaných ořechů, které vytvoří příjemný kontrast ke křehkému těstu. Naopak u hodně sladké marmelády bych další sladidlo už nepřidávala.
Do mísy prosejte hladkou pšeničnou mouku, špaldovou mouku a prášek do pečiva. Přidejte studené máslo nakrájené na menší kousky, přírodní sladidlo, vanilkový cukr, žloutek a skyr. Vše rychle zpracujte do hladkého a kompaktního těsta.
Z těsta vytvarujte kouli, zabalte ji do potravinové fólie a dejte na 30 minut do lednice. Chlazení je důležité, protože studené máslo pomůže zachovat křehkou strukturu těsta. Mezitím předehřejte troubu na 180 °C.
Vychladlé těsto rozválejte na kulatý plát silný přibližně 3 mm. Rozdělte ho na 20 stejně velkých trojúhelníků. Snažte se pracovat rychle, aby těsto zůstalo co nejdéle chladné a dobře se s ním pracovalo.
Na širší konec každého trojúhelníku dejte malou lžičku husté ovocné marmelády. Náplně nepřidávejte příliš mnoho, aby během pečení nevytékala. Každý trojúhelník potom zarolujte od širší strany směrem ke špičce a lehce vytvarujte do podoby croissantu.
Croissanty rozložte na plech vyložený pečicím papírem a potřete je mlékem. Nechte mezi jednotlivými kousky trochu prostoru, protože při pečení mírně nabydou. Vložte plech do trouby a pečte 18–22 minut, dokud nebudou na povrchu pěkně zlatavé.
Upečené croissanty nechte vychladnout na mřížce. Před podáváním je můžete lehce poprášit cukrem. Nejlépe chutnají čerstvé, kdy jsou na povrchu křehké a uvnitř stále jemné.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová