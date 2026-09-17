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Vynikající česneková pomazánka bez taveňáku na italský způsob: Díky této 1 přísadě chutná doslova 2x lépe

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Česneková pomazánka bývá v českých kuchyních postavená na majonéze a taveném sýru. Italové to řeší jinak.
Fotografie česnekové pomazánky

Fotografie česnekové pomazánky

Zdroj: Foto: Pohled 111 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, česneková pomazánka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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