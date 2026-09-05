Vynález ležel 40 let v garáži, teď mění pravidla hry. Trojitý zip z 3D tiskárny nahradí stanové tyče i ortézy

V roce 1985 odpověděl výzkumník William Freeman na inzerát v časopise Scientific American a poslal do soutěže Innovative Design Fund nápad, který zněl skoro absurdně: zip se třemi řadami zubů, který nevytvoří plochý spoj, ale tuhou trojúhelníkovou tyč. Návrh neuspěl. Freeman si ho přesto nechal patentovat, americký patent č. 4 757 577 nese datum 1988, koncept pak na čtyři desetiletí zapadl. Teď ho jeho kolegové z laboratoře CSAIL na MIT vytáhli, přeložili do jazyka moderního 3D tisku a v dubnu 2026 představili na konferenci ACM CHI 2026 v Barceloně pod názvem Y-Zipper. A s ním i dva demonstrátory: stan postavený bez jediné klasické tyče a ortézu zápěstí, která se jednou rukou přepne z měkké do tuhé.
Jak funguje zip, který se stane tyčí
Klasický zip spojuje dvě ploché hrany. Y-Zipper dělá něco zásadně jiného: stahuje tři nezávislé flexibilní pásy do uzavřeného trojúhelníkového profilu. Každý pás nese zuby, mostky, kuličkové uzly a protikusy plus vodicí lištu. Jediný jezdec při zavírání vtáhne všechny tři pásy dovnitř, zuby se sekvenčně zaklesnou a výsledkem je hranolový „prut“ s ohybovou tuhostí zhruba 160× vyšší než v rozepnutém stavu.
Při otevření se struktura vrátí do flexibilního stavu, pásy jdou stočit, složit a nacpat do batohu. Celý cyklus je plně reverzibilní. V laboratorním únavovém testu vydržely vzorky přes 18 000 cyklů otevření a zavření, než praskly na rozhraní mezi zuby a mostky. To je solidní důkaz opakovatelnosti, i když ještě ne garance dlouhodobého provozu v dešti a blátě.
Důležité je, že Y-Zipper není omezený na rovné pruty. Návrhový systém pracuje se čtyřmi tvarovými primitivy: rovný úsek, ohyb, spirála a šroubovice. Jejich kombinací vznikají oblouky, větvené konstrukce i prostorové křivky. Nejde tedy o kuriózní zip, ale o konstrukční platformu.
Stan za minutu dvacet a ortéza, která poslechne jednu ruku
Dva demonstrátory ukazují, kam platforma míří. V prvním nahradil tyče komerčního stanu čtyřmi Y-Zippery propojenými klouby a kotvami. V rozepnutém stavu se celá kostra složí do ploché role. Po zapnutí (ručně jednou osobou nebo paralelně čtyřmi motorkami) vznikne nosná kostra. MIT uvádí čas stavby kolem 1 minuty 20 sekund oproti až 6 minutám u klasických tyčí.
Druhý demonstrátor je ortéza zápěstí určená pro rehabilitaci poranění TFCC (trojúhelníkového vazivového komplexu). V otevřeném stavu je měkká a pohodlná k nošení, po zapnutí se zpevní do podpůrného rámu. Pacient si ji přepne sám, jednou rukou. Důležitá přesnost: nejde o certifikovanou zdravotnickou pomůcku z lékárny, ale o funkční výzkumný prototyp. Klinické studie ani přímé srovnání s běžnými dlahami zatím neexistují.
Kromě stanů a ortéz výzkumníci předvedli i nastavitelné nohy čtyřnohého robota, kinetickou uměleckou instalaci připomínající rostoucí květinu a větvené prostorové struktury. Mezi vizemi zmiňují nouzové přístřešky pro krizové situace i spekulativní kosmické využití, třeba „chapadla“ sondy na sběr vzorků.
Proč to nešlo dřív a co by to mohlo znamenat teď
Freemanův patent popisoval princip přesně. Jenže v osmdesátých letech neexistoval způsob, jak trojcestný zip s přesně tvarovanými díly vyrábět desítky kusů a levně. Technologie ho dohnala až teď. Y-Zipper je navržený jako 3D tištěný systém z běžných plastů PLA a TPU. K němu tým vyvinul automatizovaný návrhový nástroj běžící v prostředí Rhinoceros 8 s pluginem Grasshopper; software spočítá geometrii zipu, rozdělí ji podle velikosti tiskové plochy a vygeneruje ploché díly připravené k tisku.
Pro české makery a provozovatele makerspace je to zajímavá zpráva: menší plastové verze by teoreticky šly tisknout na běžných FDM tiskárnách. MIT veřejně vystavilo projektovou stránku i balík materiálů včetně souboru y-zipper.zip, byť přesný obsah archivu se zatím nepodařilo ověřit. Rozhodně ale nejde o záležitost typu „stáhni a tiskni za odpoledne“; práce s tolerancí a montáží vyžaduje pokročilé zkušenosti.
Kdy si ho koupíte?
K září 2026 neexistuje žádný výrobce, distributor ani produktová roadmapa pro maloobchod. Y-Zipper je výzkumná platforma prezentovaná na akademické konferenci, ne zboží na pultu. U sportovního vybavení by nejdříve musela přijít průmyslová výroba a terénní testy odolnosti. U ortéz navíc certifikace zdravotnické pomůcky. Horizont se měří spíš v letech než měsících.
Jiaji Li, jeden z autorů projektu, nicméně říká, že si umí představit verzi ze silnějších materiálů včetně kovu, s vyšší nosností a životností. Pokud by se to podařilo, posun od laboratorního plastu ke kovovým konstrukcím by otevřel úplně jinou kategorii využití.
Podle nás je největší přínos Y-Zipperu právě v tom, co není na první pohled vidět: nejde o lepší zip na bundu, ale o nový způsob, jak z plochého a skladného dílu vytvořit během sekund nosnou 3D konstrukci. A pak ji zase složit. Čtyřicet let starý nápad konečně potkal dobu, která ho umí vyrobit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík