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Vynález ležel 40 let v garáži, teď mění pravidla hry. Trojitý zip z 3D tiskárny nahradí stanové tyče i ortézy

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Trojcestný zip patentovaný v roce 1988 proměnil tým MIT ve 3D tištěný mechanismus, který z plochých pásů během sekund vytvoří nosnou konstrukci.
3D tištěný zip, vynález

3D tištěný zip, vynález

Zdroj: CSAIL na Massachusetts Institute of Technology
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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