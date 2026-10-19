Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Výlet do polských termálů může být levnější ve skupině. Seniorům nabízejí zvláštní vstupné i parkování zdarma

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Výlet do polských termálních lázní nemusí být drahý ani pro seniory, kteří chtějí vyrazit společně s přáteli nebo místním klubem důchodců. Oblíbený areál Terma Bania nedaleko Zakopaného nabízí organizovaným skupinám návštěvníků starších 60 let zvýhodněné vstupné od přibližně 306 korun za tři a půl hodiny koupání. Podmínkou je účast nejméně 15 osob. Výhodou je také levnější vstup pro vedoucího výpravy a bezplatné parkování.
Výlet do polských termálů může být levnější ve skupině.

Výlet do polských termálů může být levnější ve skupině.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:05

Reklama
Další články z Byznys trendy
Důchod nemusí chodit pořád stejně. Změna výplaty může seniorům ušetřit čekání i poplatky
Důchod nemusí chodit pořád stejně. Změna výplaty může seniorům ušetřit čekání i poplatky
Důchod 20 tisíc od ledna 2027: Tři příklady ukazují, proč nepřibude každému stejně
Důchod 20 tisíc od ledna 2027: Tři příklady ukazují, proč nepřibude každému stejně

Důchod 20 tisíc korun se od ledna 2027 nezvýší každému stejně. Rozhoduje výchovné i to, zda člověk odešel...

Maďarské termály od pátku zdraží vstupné. Senioři zaplatí za den o 650 forintů více
Maďarské termály od pátku zdraží vstupné. Senioři zaplatí za den o 650 forintů více

Češi, kteří se koncem října chystají do maďarských termálních lázní, musí počítat s vyšším vstupným....

Vdovský důchod skončil a senioři si myslí, že na něj už nemají nárok. Zákon jim může dát druhou šanci
Vdovský důchod skončil a senioři si myslí, že na něj už nemají nárok. Zákon jim může dát druhou šanci

Ztráta vdovského nebo vdoveckého důchodu nemusí být definitivní. Česká legislativa umožňuje pozůstalým...

Studenti si od roku 2027 polepší na daních. Stát jim vrátí slevu přes čtyři tisíce korun ročně
Studenti si od roku 2027 polepší na daních. Stát jim vrátí slevu přes čtyři tisíce korun ročně

Studentům, kteří při škole pracují nebo podnikají, se od ledna 2027 vrátí daňová úleva ve výši 4 020 korun...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.