Vylepšený chleba ve vajíčku – pár surovin navíc a rodina byla nadšená. Odteď ho dělám jen podle tohoto receptu

Když v chlebníku zůstanou poslední krajíce a už nejsou tak měkké jako v den nákupu, většinou není důvod je vyhazovat. Právě trochu starší chléb se totiž pro tento recept hodí skvěle. Křupavý chléb ve vejci se šunkou a sýrem promění obyčejné krajíce v teplé jídlo, které překvapí vůní oregana, zlatavou kůrkou a sýrem rozpuštěným do vláčných vrstev. Rajčatový protlak dodá vaječné směsi lehce nasládlou a výraznější chuť, takže výsledný pokrm připomíná něco mezi francouzským toastem a domácí pizzou. Je to přesně ten typ jídla, u kterého se z obyčejných zásob v kuchyni stane něco mnohem zajímavějšího.
Starší chléb má oproti čerstvému jednu velkou výhodu. Je sušší, a proto dokáže nasát vaječnou směs, aniž by se okamžitě rozpadl. Vejce při smažení vytvoří jemný obal, zatímco povrch chleba se na pánvi opeče dozlatova. Sýr se šunkou potom přidají slanost, výraznější chuť a příjemně krémovou konzistenci. Oregano celou kombinaci propojí a společně s rajčatovým protlakem vytvoří právě onen lehce italský nádech, který z obyčejného chleba dělá mnohem zajímavější sousto.
Recept navíc dobře funguje ve chvíli, kdy potřebujete rychle připravit teplé jídlo bez dlouhého vaření. Hodí se k snídani, jako rychlá večeře i jako způsob, jak zužitkovat chléb, který už byste jinak možná nevyužili. Výhodou je také možnost přizpůsobit náplň tomu, co právě máte doma. Šunku můžete nahradit zbytky pečeného kuřete, přidat nakrájenou papriku nebo žampiony a pro výraznější chuť použít sýr, který se dobře rozpouští. Právě v této jednoduchosti je kouzlo receptu. Není potřeba nakupovat speciální suroviny, protože několik běžných ingrediencí dokáže proměnit obyčejný chléb v jídlo, na které se budete těšit.
Vejce rozklepněte do hlubšího talíře a důkladně je prošlehejte. Přidejte rajský protlak, sušené oregano, sůl a mletý černý pepř. Směs důkladně promíchejte.
Šunku nakrájejte na malé kostičky a polovinu sýra nastrouhejte najemno. Obojí přidejte do vaječné směsi a důkladně promíchejte. Směs by měla být dostatečně hustá, aby na namočeném chlebu dobře držela.
Na velké pánvi rozehřejte malé množství oleje na středním plameni. Oleje použijte jen tolik, aby se plátky při smažení nepřipalovaly, ale zároveň nebyly příliš mastné. Pánev musí být dobře rozehřátá ještě před vložením prvního krajíce.
Každý krajíc chleba důkladně namočte z obou stran do připravené vaječné směsi. Dbejte na to, aby se na povrch zachytily také kousky šunky a sýra. Chléb nenechávejte ve směsi zbytečně dlouho, aby se příliš nerozmočil.
Namočené krajíce vložte na rozehřátou pánev a smažte je na středním plameni z obou stran dozlatova. Povrch by měl být pevný a křupavý, zatímco uvnitř zůstane chléb měkký. Pokud se povrch opéká příliš rychle, snižte teplotu, aby se vejce stihla dobře prohřát.
Po otočení krajíců posypte jejich opečenou stranu zbývajícím nastrouhaným sýrem. Nechte ho krátce rozpustit přímo na chlebu. Hotové krajíce přendejte na talíř a podávejte ještě teplé, dokud je povrch křupavý a sýr krásně vláčný.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová