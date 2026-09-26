Vylepšené hornické bramboráky se sýrovou čepicí – dobrota, po které se u nás vždy zapráší rychlostí blesku

Bramborové placky zapečené se sýrem představují fantastické řešení pro každého, kdo hledá cenově dostupný a mimořádně chutný pokrm. Tato geniální variace na tradiční bramborák v sobě snoubí dozlatova osmažený bramborový základ s jemnou, aromatickou sýrovo-vajíčkovou čepicí doplněnou o prolisovaný česnek a lehkou majonézu. Výsledkem jsou placky, které na povrchu neodolatelně křupou, uvnitř zůstávají šťavnaté a svou podmanivou vůní okamžitě přilákají k stolu celou rodinu.
Bramborové placky patří ke skvostům středoevropské lidové kuchyně, kde odnepaměti tvořily základ skromného, leč vydatného jídelníčku. Zatímco klasický bramborák spoléhá především na vůni majoránky a česneku, tento moderní recept posouvá tradiční pokrm na zcela novou úroveň díky zapečení bohaté sýrové náplně přímo na pánvi pod pokličkou. Hlavním kulinářským trikem je právě smažení pod poklicí, které zajistí, že se strouhané brambory propečou rovnoměrně a dostatečně změkknou, zatímco se sýr na povrchu krásně rozpustí a propojí s česnekovým akcentem v sametově krémovou vrstvu.
Největší předností těchto zapečených placek je jejich blesková příprava, vynikající chuť za tepla i za studena a univerzálnost, díky níž poslouží jako samostatný vegetariánský chod i jako nápaditá příloha k pečenému masu.
S receptem si navíc můžete hravě zaexperimentovat podle vlastních preferencí a zásob v lednici. Klasický eidam či goudu lze snadno nahradit pikantnějším čedarem, ementálem nebo uzeným sýrem pro kouřové aroma. Do bramborového těsta i vajíčkové směsi se skvěle hodí nasekaná čerstvá pažitka, jarní cibulka nebo strouhaná uzenina pro milovníky masa. Pokud chcete odlehčenější variantu, můžete majonézu zčásti nahradit hustým řeckým jogurtem. Placky chutnají fantasticky podávané s miskou kysané smetany, čerstvým zelným salátem nebo nakládanou okurkou.
Oloupané brambory nastrouhejte na hrubém struhadle a smíchejte j s nadrobno nakrájenou cibulí, vejcem, solí a pepřem. Přidejte mouku a vytvořte těsto.
Pokračujte s přípravou směsi na posypání. Vařené vejce nastrouhejte na jemném struhadle a smíchejte ho s nastrouhaným sýrem, prolisovaným česnekem a majonézou.
Poznámka: Vejce vařte 10 minut.
Těsto rozdělte na 3 hromádky, z kterých v pánvi s rozpáleným olejem vytvořte placky. Ty následně smažte 2–3 minuty pod pokličkou.
Placky poté obraťte, pokryjte připravenou náplní a pokračujte v jejich smažení další 2 minuty. Bramborové placky zapečené se sýrem pak ihned servírujte.
Tip: Placky odkládejte na ubrousek, který z nich vysaje přebytečný tuk.
Pokud máte svůj oblíbený rychlý recept, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Rychlé mňamky: Recepty do 15 minut. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Leyli Gotovit
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato