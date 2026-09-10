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Výjimka, která zpestří dostihové odpoledne aneb Překážky v Chuchle Areně

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Dennívýzva
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Rovinové dostihy tvoří v Chuchle Areně téměř sto procent programu. Výjimkou je toto nedělní odpoledne, kdy se tu uskuteční dva dostihy přes proutěné překážky.…
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IMG_7296

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